Gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy trả lời, người vợ lại gần kiểm tra thì phát hiện chồng đã treo cổ tử vong trong phòng trọ.

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông treo cổ tử vong trong phòng trọ.

Khoảng 6 giờ sáng nay (6/9), vợ của anh Thạch Rốt (39 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) gọi chồng dậy để đi làm như thường ngày nhưng không thấy trả lời. Khi vừa bước xuống cầu thang, chị bàng hoàng phát hiện chồng đã treo cổ tử vong tại cầu thang. Quá hoảng sợ, người vợ hô hoán cầu cứu và ngất lịm sau đó.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh Thạch Rốt có một con gái 7 tuổi. Thời gian gần đây hai vợ chồng cũng không xảy ra chuyện gì dẫn đến mâu thuẫn. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Vợ phát hiện chồng treo cổ tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Tiền Phong

Cách đây không lâu, tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc vợ phát hiện chồng chết trong phòng trọ gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 7 giờ sáng 25/7, vợ anh Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi, quê Hậu Giang) gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy trả lời. Khi lại gần kiểm tra, chị bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên hô hoán người dân kêu cứu.

Khi mọi người đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong trước đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Đầu tháng 6 vừa qua, ở Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc tương tự. Khoảng 6 giờ 30 sáng 3/6, bà L.T.K. (53 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thức dậy gọi chồng là ông T. đi làm đồng nhưng không thấy phản hồi. Khi kiểm tra, bà K. bàng hoàng phát hiện ông T. nằm bất động trên vũng máu, thi thể có nhiều vết chém nên báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan.

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ sau dòng status bỏ lửng trên Facebook Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương mới 24 tuổi, đang làm nghề môi giới động sản. Khi biết tin nạn nhân qua đời, rất đông đồng nghiệp, bạn bè vào facebook cá nhân của anh tiếc thương và gửi lời cầu chúc "ra đi bình an".

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