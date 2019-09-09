Sáng sớm ngủ dậy, vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tử vong phòng trọ

Xã hội 09/09/2019 11:53

Gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy trả lời, người vợ lại gần kiểm tra thì phát hiện chồng đã treo cổ tử vong trong phòng trọ.

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông treo cổ tử vong trong phòng trọ. 

Khoảng 6 giờ sáng nay (6/9), vợ của anh Thạch Rốt (39 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) gọi chồng dậy để đi làm như thường ngày nhưng không thấy trả lời. Khi vừa bước xuống cầu thang, chị bàng hoàng phát hiện chồng đã treo cổ tử vong tại cầu thang. Quá  hoảng sợ, người vợ hô hoán cầu cứu và ngất lịm sau đó.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh Thạch Rốt có một con gái 7 tuổi. Thời gian gần đây hai vợ chồng cũng không xảy ra chuyện gì dẫn đến mâu thuẫn. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

treo co tu vong 1
Vợ phát hiện chồng treo cổ tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Tiền Phong

Cách đây không lâu, tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc vợ phát hiện chồng chết trong phòng trọ gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 7 giờ sáng 25/7, vợ anh Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi, quê Hậu Giang) gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy trả lời. Khi lại gần kiểm tra, chị bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên hô hoán người dân kêu cứu.

Khi mọi người đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong trước đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Đầu tháng 6 vừa qua, ở Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc tương tự. Khoảng 6 giờ 30 sáng 3/6, bà L.T.K. (53 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thức dậy gọi chồng là ông T. đi làm đồng nhưng không thấy phản hồi. Khi kiểm tra, bà K. bàng hoàng phát hiện ông T. nằm bất động trên vũng máu, thi thể có nhiều vết chém nên báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan.

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ sau dòng status bỏ lửng trên Facebook

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ sau dòng status bỏ lửng trên Facebook

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương mới 24 tuổi, đang làm nghề môi giới động sản. Khi biết tin nạn nhân qua đời, rất đông đồng nghiệp, bạn bè vào facebook cá nhân của anh tiếc thương và gửi lời cầu chúc "ra đi bình an".

Xem thêm
Từ khóa:   treo cổ tự tử chết trong phòng trọ Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản