Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương mới 24 tuổi, đang làm nghề môi giới động sản. Khi biết tin nạn nhân qua đời, rất đông đồng nghiệp, bạn bè vào facebook cá nhân của anh tiếc thương và gửi lời cầu chúc "ra đi bình an".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phương Tâm (24 tuổi, quê Quảng Ngãi), sống tại phòng trọ thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh: NLĐ

Dòng trạng thái bỏ lửng của nam thanh niên trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng nay (27/8), anh Tâm được em gái phát hiện nằm bất động dưới nền phòng trọ. Khi kiểm tra, cô em gái tá hỏa phát hiện anh trai đã tử vong. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người thân, anh Tâm sống cùng em gái tại phòng trọ thuộc phường Phú Hòa. Hai ngày nay anh bị sốt nên nằm nghỉ ở phòng trọ, đến sáng nay thì phát hiện sự việc đau lòng.

Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 26/8, anh Tâm đăng lên Facebook cá nhân dòng trạng thái bỏ lửng: "Đến khi nào hết sốt". Khi biết tin anh Tâm qua đời, rất đông đồng nghiệp, bạn bè vào facebook cá nhân của anh tiếc thương và gửi lời cầu chúc "ra đi bình an".

Được biết, anh Tâm từ miền Trung vào Bình Dương mưu sinh. Trong mắt mọi người, anh Tâm sống rất lạc quan, luôn mơ ước sẽ đổi đời bằng sức lao động của mình.

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