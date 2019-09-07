"Em lấy phải thằng chồng 'đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành'. Vì trót có bầu nên em đẻ liên tiếp ba đứa. Đứa đầu năm nay vào lớp một, một đứa bốn tuổi và đứa còn lại hai tuổi. Hai bên nội ngoại xa em chẳng nhờ ai trông con được nên đành ở nhà nội trợ. Cũng từ đây em bị chồng coi thường.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người phụ nữ lấy phải ông chồng keo kiệt , tính toán từng đồng một thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mỗi lần như vậy em đều bị chửi. Em chỉ muốn kiếm việc làm nhưng con cái không ai trông giúp. Ba đứa trẻ chứ có ít đâu mà ở nhà như vậy suốt ngày thì bị nhiếc là ăn bám.

Hàng tháng anh ta đưa em đúng 2 triệu để sinh hoạt, đi chợ cho nhà hai người lớn và ba đứa trẻ. Tháng nào có người ở quê ra thăm là tiền chợ thâm hụt vì có khách cũng phải cải thiện mâm cơm.

Cũng đi lấy chồng như ai mà người ta có tiền biếu bố mẹ còn mình thì vô dụng. Mỗi lần ông bà ngoại ra thăm lại túi lớn túi bé quà quê nào gà, vịt, rau…

Thế mà chồng em không thấy chỉ suốt ngày chửi em. Em buồn quá các chị ơi. Bỏ chồng thì thương con mà sống như thế này em nhục cả đời. Các chị cho em lời khuyên với", lời chia sẻ của cô vợ.

Dân mạng thương cảm cho cô vợ lấy phải người chồng keo kiệt - Ảnh: FB

Giữa thời buổi vật giá leo thang, người chồng trong câu chuyện trên lại chỉ đưa cho vợ 2 triệu đồng để vun vén cho gia đình 5 thành viên. Tháng nào phát sinh anh ta lại mắng chửi vợ không thương tiếc. Đỉnh điểm chính là câu nói "Hay lại dấm dúi tiền cho bố mẹ cô?" như xát muối vào lòng cô vợ.

Chính điều này đã khiến hội chị em vô cùng bức xúc, đồng thời thương cảm cho cô vợ phải sống nhẫn nhịn với người chồng quá keo kiệt. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, câu chuyện nhanh chóng nóng trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận, chia sẻ.

"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng"; "Mình mà lấy phải ông chồng này chắc tức chết"; "Đúng là chua xót quá đi mất"; "Cái gì mà dấm dúi cho bố mẹ cô? Không có họ thì sao nuôi lớn được vợ anh, để rồi bây giờ anh được chăm lo, hầu hạ chu đáo!";... dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, dân mạng cũng soi ra một điều "khá sai sai" trong đoạn tin nhắn. Theo đó, đoạn chụp màn hình này ở phần gửi tin đi hiển thị đối phương "Đã xem". Như vậy thì đây phải là ảnh chụp màn hình từ điện thoại người chồng chứ không thể là chị vợ. Điều này khiến một số người cho rằng bài đăng này có lẽ chỉ để "câu like" mà thôi.