Vụ chồng võ sư đánh vợ ở Hà Nội: Lời kể đau đớn của người vợ

Xã hội 28/08/2019 10:04

Đoạn clip chồng võ sư đánh vợ ở Hà Nội sau khi được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội đã gây nên làn sóng phẫn nộ lớn.

Liên quan đến vụ việc chồng võ sư đánh vợ ở Hà Hội gây xôn xao cộng đồng mạng, Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên, TP. Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Hiện chị Vũ T.T.L. (SN 1992, trú tại quận Long Biên) đã được người thân đưa về nhà mẹ ruột ở quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội). Sáng 27/8, chị L. đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chụp chiếu, xác định thương tích trên cơ thể.

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Chị L. kể bị chồng đánh nhiều năm qua - Ảnh: Người Lao Động

Theo lời kể trên Người Lao Động, cách đây 8 năm, chị L. đang học đại học thì mang thai nên đã nghỉ học để làm đám cưới và sinh con. Sau khi chung sống, chị mới vỡ lẽ đã lấy phải người chồng vũ phu. Đã nhiều lần bị chồng đánh đập nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng vì con. Không chịu nổi đòn roi, chị L. làm đơn xin ly hôn, tuy nhiên chồng lại năn nỉ nên chị mềm lòng bỏ qua.

Trong thời gian chung sống, anh N.X.V. (SN 1987, chồng chị L.) hiếm khi ở nhà. Có một khoảng thời gian anh V. vào TP.HCM sinh sống, không hỏi han đến ai. 

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Chị L. đang ôm con nhỏ bị chồng đánh ngã dúi dụi trên nền nhà - Ảnh cắt từ clip
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Vụ việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, anh V. vốn là võ sư nên những cú đấm, cái tát giáng lên người vợ cũng đau đớn hơn hẳn bình thường. Hôm 30/7, chị L. mang tivi từ phòng khách vào phòng con trai lớn thì bị chồng chửi mắng, đánh đập thậm tệ.

Chị L. trên tay còn đang ôm con nhỏ nên rất sợ con bị đánh trúng. Toàn bộ vụ việc chồng đánh vợ đã được camera của gia đình ghi lại, sau khi đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội đã tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn.

Trong khi đó, anh V. thừa nhận việc đánh vợ trước mặt con là sai. Tuy nhiên anh cho rằng chuyện vợ chồng cãi vã, xô xát là bình thường. Do bị vợ chửi nên anh nóng tính tát vợ vài cái.

Clip chồng đánh vợ như bao cát dù mới sinh con được 2 tháng ở Hà Nội gây phẫn nộ

Clip chồng đánh vợ như bao cát dù mới sinh con được 2 tháng ở Hà Nội gây phẫn nộ

Đoạn clip người chồng đánh vợ đang ôm con nhỏ trên tay như bao cát khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Được biết, người chồng là một võ sư tại Hà Nội.

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