Được biết người chồng trong đoạn clip trên là Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1987, một võ sư ở Mê Linh, Hà Nội ). Mới đây, trao đổi với báo chí, người đàn ông này cho rằng vợ chồng cãi nhau chỉ là việc bình thường. Người này không cho rằng đó là bạo lực gia đình , mọi người chỉ đang làm quá vấn đề lên.

Người chồng bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì hành vi vũ phu - Ảnh cắt từ clip

“Tôi nóng tính nên khi vợ chửi, tôi có tát cô ấy vài cái, chứ có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên”, anh Vinh phân trần trên Tổ quốc.

Dù bị đánh đập dã man nhưng người mẹ vẫn cố bảo vệ con - Ảnh cắt từ clip

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 26/8 chị L. muốn mang tivi sang phòng khác cho con trai lớn xem nhưng người chồng không chịu. Sau đó, người chồng đã lên tiếng mắng chửi vợ ngay trước mặt con nhỏ. Không dừng lại ở đó, anh ta còn lao tới tát, đánh vợ tới tấp mặc dù chị L. mới sinh con được hai tháng, và đang bế con nhỏ trên tay.

Theo tiết lộ của người nhà nạn nhân, đây không là là lần đầu tiên chị L. bị chồng bạo hành - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được chị gái của nạn nhân lấy từ camera trong nhà chia sẻ lên mạng xã hội. Người chị còn tiết lộ thêm, đây không phải là lần đầu tiên em gái mình bị đánh đập mà từng bị đánh nhiều lần, dẫn đến tình trạng mất sữa, trầm cảm.

Được biết gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.