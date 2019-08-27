Đoạn clip người chồng đánh vợ đang ôm con nhỏ trên tay như bao cát khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Được biết, người chồng là một võ sư tại Hà Nội.
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Dù lý do gì đi nữa thì việc chồng đánh vợ dã man đều đáng bị lên án. Phẫn nộ hơn, người vợ chỉ mới sinh con được 2 tháng.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ bạo lực gia đình xảy ra tại Hà Nội khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Theo VTC, sự việc trên xảy ra tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội). Theo đó, chị L. bị chồng là N.X.V (sinh năm 1987, là một võ sư ở Mê Linh) đánh đập. Chị L. và chồng đã kết hôn được 2 năm, cả hai có hai con nhỏ.
Cũng theo nguồn tin trên, vào tối 26/8 chị L. muốn di chuyển TV sang phòng khác trong nhà để con trai lớn xem nhưng chồng không đồng ý. Không chỉ mắng chửi, anh ta còn xông tới tát, đấm đá vợ dã man dù chị chỉ mới sinh được 2 tháng và đang ôm con nhỏ trên tay. Trước những trận đòn dã man của chồng, chị L. nhiều lần đau đớn ngã xuống đất. Dù đau đớn nhưng người mẹ vẫn cố sức bảo vệ con mình.
Được biết đoạn clip trên được chị gái của chị L. đăng tải. Chị cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên em mình bị chồng đánh đập. Trước đó chị L. từng bị đánh nhiều lần dẫn đến trầm cảm, mất sữa.
“Em gái tôi bị đánh như vậy gần một tiếng đồng hồ. Hai mẹ con đều bị đánh ngã. Em tôi đã phải nhập viện và bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu”, chị gái nạn nhân chia sẻ trên VOV.
Được biết, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương hiện đang điều tra, làm rõ sự việc.