Vợ phát hiện 'bí mật thầm kín' của chồng nhờ con mèo vô tình làm rơi hộp giấy trên nóc tủ

Thế giới 26/08/2019 15:04

Câu chuyện hài hước của đôi vợ chồng khiến cư dân mạng chiêm nghiệm được chân lý: Đàn ông không nên giấu giếm vợ bất cứ điều gì.

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan chia sẻ câu chuyện hài hước của vợ chồng mình lên mạng xã hội đã thu hút hơn 14 ngàn lượt chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn. Ai nấy đều gật gù cho rằng không có bí mật nào qua mắt được phụ nữ, vậy nên đàn ông đừng nhọc công giấu giếm làm gì.

Theo đó, chị Bow Kanuengnuch kể rằng hôm 21/8, con mèo trong nhà cứ liên tục leo trèo, nghịch ngợm khiến chị vô cùng bực mình. Chú mèo còn nhảy lên tủ khiến nhiều đồ đạc rơi vỡ. Không thể ngờ lần này bí mật của chồng chị Bow đã bị phơi bày.

Khi chú mèo leo lên tủ làm hộp giấy rơi xuống đất, chị Bow vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bên trong hộp có rất nhiều tiền. Suy đi nghĩ lại, chị Bow chắc mẩm số tiền này chính là "quỹ đen" mà chồng chị cất giấu. Tổng cộng trong chiếc hộp có khoảng 2.000 Bath (hơn 1,5 triệu đồng).

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Câu chuyện hài hước của đôi vợ chồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FB
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Chú mèo khiến 'quỹ đen' của người chồng bại lộ - Ảnh: FB

Sau đó, chị Bow đã dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng trên. Hình ảnh hài hước chú mèo ngồi ngơ ngác giữa những tờ tiền vương vãi trên nền nhà khiến người xem không thể nhịn cười.

Người vợ còn tiết lộ trước đây khi chị hỏi chồng tiền sinh hoạt, anh luôn nói rằng mình không còn tiền nữa, không ngờ lại bí mật cất giấu "quỹ đen" này.

"Con mèo của tôi đã nhảy lên trên nóc tủ và vô tình đánh rơi chiếc hộp đựng tiền mà chồng tôi bí mật cất giấu. Ngày mai phải thưởng cho chú mèo một con cá rán mới được", chị Bow chia sẻ hài hước lên mạng xã hội.

Bài đăng của chị Bow nhận được vô số bình luận trêu đùa từ cư dân mạng: "Mai tôi cũng phải nuôi mèo mới được"; "Thưởng cho con mèo ngay đi"; "Ôi có vẻ ông chồng nào cũng vậy nhỉ"; "Haha tội anh chồng ghê"; "Ôi con mèo gây thù chuốc oán với anh chồng rồi"...

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc không biết số phận anh chồng sẽ đi đâu về đâu sau khi bị vợ phát hiện giấu "quỹ đen". Tuy nhiên, chị Bow cũng sớm phản hồi rằng cô chỉ coi đây là câu chuyện vui, không hề có ý trách mắng gì chồng mình.

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Từ khóa:   hình ảnh hài hước

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