Sợ về nhà với vợ, chồng cố tình vi phạm pháp luật để...đi tù

Sau khi bị cảnh sát bắt vì vi phạm luật giao thông, người đàn ông tuyên bố thà ngồi tù còn hơn là sống với vợ.

Mới đây, dư luận thế giới được phen sửng sốt với người đàn ông chấp nhận ngồi tù để không phải về nhà sống với vợ. Ai cũng thắc mắc không biết người vợ đã làm điều gì khủng khiếp khiến ông thà mất tự do còn hơn phải ở nhà.

Cụ thể, ông Leonard Olsen,70 tuổi ở bang Florida, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một người dân địa phương thấy ông đứng trên ghế lái, chui đầu qua lỗ thông gió trên nóc xe, giang rộng tay đầy sung sướng trong khi xe vẫn chạy bon bon trên đường.

Hành vi nguy hiểm của cụ ông đã bị một cảnh sát vừa hết ca trực quay lại đồng thời báo cho đồng đội biết. Ông Olsen đã bị bắt giữ ngay sau đó vì hành vi vi phạm luật giao thông.

Hình ảnh ông Olsen cố tình vi phạm pháp luật vì không muốn về nhà với vợ - Ảnh: Dailymail

Lúc đầu, người đàn ông còn chối tội. Song sau khi biết hành vi của mình đã bị bắt quả tang, còn có bằng chứng không thể chối cãi, ông Olsen đã cúi đầu thừa nhận. Sốc hơn nữa là ông nói đã cố tình làm việc đó vì không muốn phải về nhà với vợ.

Người đàn ông lớn tuổi giải thích, bản thân quá mệt mỏi việc ở nhà bị vợ đối xử như người hầu còn vợ là bà chủ. Ông khẳng định mình "thà ngồi tù còn hơn về nhà".

Đúng như mong muốn, ông Olsen hiện đang bị tạm giam và chuẩn bị phải ra hầu tòa vì cáo buộc lái xe gây nguy hiểm.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp cố tình vi phạm pháp luật để "được ngồi tù" nhằm tránh phải sống cùng vợ. Cách đây 3 năm, ông Lawrence John Ripple (Mỹ) đã cả gan cướp ngân hàng, rồi bình tĩnh gọi cảnh sát đến bắt mình nhằm "được giải thoát" khỏi người bạn đời.

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