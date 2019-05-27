Mặc kệ đứa con nhỏ khóc lóc, van xin người đàn ông này vẫn đánh đập vợ dã man khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Từ trước đến nay, bạo lực gia đình luôn bị xã hội lên án gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có không ít chị em phụ nữ phải hứng chịu những trận đòn roi từ chồng mình. Đã có nhiều đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý vì gánh chịu bạo lực gia đình hay chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ và con trai bị chồng bạo hành dã man khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo trắng đang cố gắng điều chỉnh điện thoại để ghi lại bằng chứng bị chồng đánh đập.

Sau đó, người chồng lao vào đánh đập vợ dã man. Không chỉ đánh liên tiếp vào người, đập đầu vợ xuống sàn, người đàn ông này còn dùng chân đạp lên người nạn nhân.

Vì không thể chống cự lại, người vợ chỉ có thể nằm im chịu đựng và không ngừng khóc lóc.

Người chồng đánh đập vợ tàn nhẫn trước mặt con nhỏ - Ảnh cắt từ clip

Nhìn thấy mẹ bị đánh đập, cậu bé khoảng hai tuổi đã khóc lóc, chạy tới cố gắng bảo vệ mẹ. Mặc dù đoạn clip không quay được cảnh người chồng đánh đứa trẻ nhưng câu nói của chị vợ "sao anh nỡ làm vậy với con?” khiến nhiều người tin rằng gã chồng vũ phu này đã ra tay đánh con mình.

Chứng kiến cảnh mẹ bị cha đánh đập, đứa trẻ 2 tuổi khóc thét, chạy lại bảo vệ mẹ - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc này xảy ra ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip không chỉ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng nước này mà còn thu hút sự chú ý từ dư luận của nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Sau khi xem đoạn clip, ai nấy đều vô cùng thương xót cho hoàn cảnh của hai mẹ con tội nghiệp. Bên cạnh đó, mọi người cũng đồng loạt lên án, chỉ trích sự tàn nhẫn của ông chồng và hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc giúp đỡ hai mẹ con.

Vợ mót rau nuôi chồng lúc nghèo, tới khi giàu chồng nuôi bồ bỏ cả gia đình, đánh vợ tím người khiến chị em bức xúc Suốt 12 năm chung sống, người vợ luôn đồng hành cùng chồng trải qua rất nhiều khó khăn. Tưởng chừng đến lúc giàu sang, chị sẽ được an nhàn. Thế nhưng, khi tiền bạc rủng rỉnh, người chồng lại ngoại tình bỏ rơi vợ con.

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