Vụ võ sư đánh vợ ở Hà Nội: Quyết định bất ngờ của người vợ

Xã hội 29/08/2019 10:01

Người vợ trẻ trong đoạn clip võ sư đánh vợ ở Hà Nội gây xôn xao dư luận đã có quyết định bất ngờ sau khi làm đơn tố cáo hành vi bạo hành của chồng.

Liên quan đến vụ võ sư đánh vợ ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết chị Vũ T.T.L. (27 tuổi) đã rút đơn tố cáo chồng là Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi).

Trước đó, chị L. đã gửi đơn tố cáo chồng có hành vi bạo hành, đánh đập khi chị đang bế con nhỏ trên tay. Sau khi làm việc với cơ quan công an, anh Vinh đã tỏ thái độ hối lỗi và viết đơn cam kết không tái diễn hành vi trên.

Chị L. cho biết sau khi hai bên gia đình làm việc với công an, anh Vinh thừa nhận trong lúc nóng giận đã ra tay đánh đập chị. 

Trong đơn cam kết, anh Vinh đồng ý tạo điều kiện cho chị ly hôn và nuôi con, đồng thời chấm dứt mọi hành vi đe dọa, xúc phạm gia đình chị L. 

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Chị L. rút đơn tố cáo vì không muốn gây áp lực cho 2 bên gia đình, làm ảnh hưởng đến tương lai của 2 con - Ảnh: Internet

Chị L. nghĩ đến tương lai của 2 con, không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của chúng, đồng thời muốn cho anh Vinh cơ hội cuối để sửa sai, tránh gây áp lực mệt mỏi đến cả 2 bên gia đình nên đã đồng ý rút đơn tố cáo. 

Bên cạnh đó, anh Vinh cũng bày tỏ nguyện vọng được nuôi con trai lớn vì "đây là động lực sống duy nhất". Sau khi hòa giải, chị L. đồng ý cho cậu con trai 7 tuổi ở với chồng. 

Tuy nhiên, chị yêu cầu chồng phải luôn tạo điều kiện cho chị được thăm con, cuối tuần phải cho con về chơi với mẹ. Đặc biệt, khi anh Vinh đi công tác không được gửi con khắp nơi, làm ảnh hưởng đến việc học của cháu mà phải đưa con trai về với mẹ.

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Đoạn clip võ sư đánh vợ khiến dư luận bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Nói về quyết định này, chị L. chia sẻ bản thân cũng rất xót xa khi không được sống cùng con. Nhưng vì không còn cách nào khác nên chị đã động viên con về sống với bố. Hiện người vợ trẻ mong muốn được ly hôn càng sớm càng tốt.

Như đã đưa tin, sáng 27/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ tại một chung cư ở quận Long Biên (Hà Nội). Chị L. đang bế con nhỏ thì bị chồng là anh Vinh tát, đấm đá và ném sỏi vào người.

Theo người nhà, mâu thuẫn xuất phát từ việc chị L. di chuyển tivi trong nhà nhưng không hỏi ý kiến Vinh nên anh ta ra tay đánh vợ.

Được biết, anh Vinh là thầy dạy võ, còn chị L. đang công tác tại một cơ quan báo chí ở Hà Nội.

 

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Đoạn clip chồng võ sư đánh vợ ở Hà Nội sau khi được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội đã gây nên làn sóng phẫn nộ lớn.

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