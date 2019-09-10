Vì mâu thuẫn gia đình, đôi vợ chồng cầm dao đâm nhau khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây, tại xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ vợ chồng cầm dao đâm nhau dẫn đến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 8/9, anh A Dép (44 tuổi) và vợ là Y Xuân (43 tuổi), cùng trú tại thôn Đăk Lò 1, xã Ngọc Tem xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến xô xát.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Y Xuân dùng dao đâm vào bụng chồng và A Dép cũng lấy dao đâm vợ.



Vợ chồng cầm dao đâm nhau ở Kon Tum - Ảnh minh họa: Internet

Nghe tiếng la hét, một người hàng xóm chạy sang kiểm tra thì phát hiện đôi vợ chồng nằm bất tỉnh trên vũng máu. Người này lập tức tri hô, cùng mọi người đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh A Dép đã không qua khỏi. Còn chị Y Xuân được người thân đưa xuống bệnh viện ở Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị.

Theo chính quyền địa phương, đôi vợ chồng có 3 người con. Hai người con lớn đã lập gia đình và ở riêng, còn con út sinh năm 2004 đang sinh sống cùng bố mẹ. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vào ngày 8/9, ở Bắc Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến người dân địa phương xôn xao. Tại thời điểm trên, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo về việc chị Trần Thị Chung (SN 1982, trú tại thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị chồng là Đào Văn Hùng (SN 1978) đâm trọng thương.

Sự việc được người dân kịp thời phát hiện, đưa chị Chung đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều trị.

Sau khi đâm vợ trọng thương, Hùng uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Theo hàng xóm, Hùng thường xuyên uống rượu, mỗi lần có hơi men là xảy ra mâu thuẫn với vợ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, Hùng có biểu hiện say xỉn. Bị vợ nhắc nhở, đối tượng đã lấy dao bấm ở đầu giường đâm vợ rồi tự tử.

Vụ việc đang được Công an huyện Lục Ngạn điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bị nhắc chuyện nhậu nhẹt, chồng đâm vợ trọng thương rồi tự tử Bị nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt, người chồng đâm vợ rồi tự tử. Hiện cả 2 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

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