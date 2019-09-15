Sau tai nạn thương tâm, chồng ôm thi thể vợ khóc ngất khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Đêm 14/9, trên đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Tại thời điểm trên, người đàn ông chạy xe máy mang biển số tỉnh Long An lưu thông trên đường Cộng Hòa, chở theo vợ hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả đi ngã tư An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing

Khi vừa qua khỏi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe máy va chạm với container mang BKS TP.HCM chạy cùng chiều. Chiếc xe máy ngã ra đường khiến người vợ (khoảng 50 tuổi) bị cuốn vào gầm container tử vong tại chỗ, còn người chồng may mắn thoát nạn.

Chứng kiến sự việc, người chồng quá đau khổ nên đã ôm thi thể vợ khóc ngất khiến người xung quanh vô cùng xót xa.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, tại quốc lộ 12B, đoạn qua phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ mang thai tử vong. Người thân của nạn nhân cũng đã khóc ngất khi chứng kiến sự việc.

Vợ gặp tai nạn thương tâm, chồng gào khóc bên thi thể khiến mọi người đau xót - Ảnh: FB

Vào khoảng 16 giờ ngày 10/9, chiếc xe ô tô tải mang BKS 18C-041.63 do tài xế Hoàng Văn Hùng (SN 1984, ngụ xóm 8, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 12B theo hướng đi Ninh Bình.

Khi tới Km 32+850, chiếc ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe máy chạy cùng chiều mang BKS 28S4-9297 do anh H. (SN 1999) điều khiển. Anh H. đang chở vợ là chị T. (SN 1999, ngụ phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Hậu quả, chị T. bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Đau xót hơn là chị T. đang mang thai đứa con đầu lòng. Trong một lúc mất đi cả vợ lẫn con, anh H. ôm thi thể vợ khóc ngất khiến những người chứng kiến vô cùng xót thương.

Xót xa cảnh vợ mang thai bị xe tải cán tử vong, chồng trẻ ôm thi thể gào khóc thảm thiết Chứng kiến vợ bị xe tải cán tử vong, người chồng ôm thi thể gào khóc thảm thiết khiến người xung quanh vô cùng thương cảm. Xót xa hơn nữa là đôi vợ chồng mới cưới cách đây không lâu, người vợ còn đang mang thai con đầu lòng.

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