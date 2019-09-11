Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 10/9, chiếc xe ô tô tải mang BKS 18C-041.63 do tài xế Hoàng Văn Hùng (SN 1984, ngụ xóm 8, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 12B theo hướng đi Ninh Bình.

Mới đây, tại quốc lộ 12B, đoạn qua phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ mang thai tử vong.

Khi tới Km 32+850, chiếc ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe máy chạy cùng chiều mang BKS 28S4-9297 do anh H. (SN 1999) điều khiển. Anh H. đang chở vợ là chị T. (SN 1999, ngụ phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Vợ gặp tai nạn thương tâm, chồng gào khóc bên thi thể khiến mọi người đau xót - Ảnh: FB

Hậu quả, chị T. bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Đau xót hơn là chị T. đang mang thai đứa con đầu lòng. Trong một lúc mất đi cả vợ lẫn con, anh H. ôm thi thể vợ khóc ngất khiến những người chứng kiến vô cùng xót thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Cách đây không lâu, trên QL14 đoạn qua thôn 2, xã Đắk Rla, tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong. Người thân của nạn nhân cũng đã khóc ngất khi chứng kiến sự việc.

Người phụ nữ khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh: FB

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông khoảng 43 tuổi điều khiển xe máy chở theo vợ ngồi sau. Khi đang di chuyển trên đường QL4, hướng từ thị trấn Đắk Mil về Buôn Mê Thuột, chiếc xe máy của người đàn ông nói trên bất ngờ ngã xuống đường.

Đúng lúc này, một xe tải chạy cùng chiều đi tới. Sự việc xảy ra quá nhanh nên tài xế không kịp xử lý dẫn đến cán qua người đàn ông tử vong, còn người vợ ngồi sau bị văng ra ngoài.

Chứng kiến cảnh chồng qua đời sau khi bị xe tải cán qua, người vợ quá đau đớn, gục xuống ôm thi thể chồng khóc thảm thiết. Hình ảnh thương tâm khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.