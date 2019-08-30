Người thân gào khóc bên thi thể chàng trai bị cây đè chết ở Hà Nội: ‘Mọi người đang chờ cháu lấy vợ mà sao đi đột ngột thế này’

Xã hội 30/08/2019 10:30

Tại hiện trường vụ cây xanh đè chết người tại Hà Nội, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người thân gào khóc, liên tục gọi tên nạn nhân.

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua (29/8), vì ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại Hà Nội xảy ra mưa kèm theo gió lốc khiến hàng loạt cây xanh thuộc địa bàn các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy… bị gãy, đổ. 

Tại khu vực đường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ cây xanh đè chết người. Nạn nhân được xác định là anh N.H.T (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Được biết vào thời điểm trên, anh T. điều khiển xe máy, trú mưa dưới gốc cây si cùng 2 người khác. Khi cây si bị bật gốc thì anh T. bị đè tử vong thương tâm, 2 người khác may mắn thoát chết. 

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Hiện trường cây xanh đè chết người tại Hà Nội do ảnh hưởng của bão số 4 - Ảnh: Trí thức trẻ

Theo Trí thức trẻ, sau đó không lâu một người phụ nữ lớn tuổi được cho là người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, liên tục gào khóc gọi tên cháu khiến những người xung quanh không khỏi xót xa: "Cháu ơi, mọi người đang chờ cháu lấy vợ mà sao cháu lại ra đi đột ngột thế này”. 

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Người phụ nữ gào khóc bên thi thể nam thanh niên tử vong khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: Tổ quốc

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Liên quan đến việc cây xanh gãy, đổ trên địa bàn thành phố, trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội xác nhận ngay khi nhận được tin đã cử người ra hiện trường để xử lý các trường hợp cây đổ gây ảnh hưởng giao thông.

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