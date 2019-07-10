Trong lúc băng qua đường cao tốc, người phụ nữ bất ngờ bị xe tải tông trúng dẫn đến tai nạn thương tâm. Người chồng đến đón vợ sau ca làm đã chứng kiến toàn bộ vụ việc đau lòng.

Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang đang điều tra xử lý vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở đoạn đường gần khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng nay (10/7), một người phụ nữ trong lúc băng qua đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đã bất ngờ bị một chiếc xe tải biển 29C đâm tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là giờ tan ca đêm tại khu công nghiệp.

Nạn nhân là chị Thào Thị B. (SN 1989, trú tại bản Sau Cày, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã bị xe tải do anh Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển tông trực diện dẫn đến tử vong tại chỗ.

Chồng khóc ngất bên thi thể vợ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: NSV

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chồng chị vừa đi từ Sơn La xuống thăm vợ và tận mắt chứng kiến vụ việc đau lòng. Nhìn cảnh người chồng khóc ngất bên thi thể vợ giữa trời mưa gió, ai nấy đều không cầm được nước mắt

Theo lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Bắc Giang cho biết, đoạn đường này là cao tốc nên cấm người đi bộ qua đường. Chị B. trong lúc qua đường đã gặp phải chiếc xe tải đi đến nhưng không băng qua dứt điểm nên đã bị tông tử vong. Còn tài xế do đang chạy với tốc độ tương đối cao nên không thắng kịp.

Tại đoạn đường này cũng có biển báo cấm người đi bộ không được qua đường nhưng nhiều người vẫn không chấp hành dẫn đến tai nạn thương tâm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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