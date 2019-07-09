Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nữ sinh bị sát hại tại phòng trọ, ai nấy đều xót xa.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ vào ngày 8/7 vừa qua, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang truy tìm nghi phạm.

Theo đó, em P.T.T.U (19 tuổi, quê Đồng Nai) nghi bị bạn trai sát hại trong căn nhà tại hẻm 325 Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Thi thể nữ sinh bị sát hại được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Internet

Người cha gào khóc gọi tên con - Ảnh: Internet

Người mẹ đau đớn trước cái chết thảm của con gái - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan chức năng đã cho phép người nhà đến hiện trường để gặp nạn nhân. Ngay khi nhìn thấy thi thể con gái, đôi vợ chồng gần như ngã quỵ, gọi tên con trong tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh lực lượng chức năng đưa thi thể con gái ra xe cấp cứu để đưa vào nhà xác, bố nữ sinh lao theo gào khóc, lực lượng chức năng phải giữ chặt. Cảnh tượng đau lòng khiến những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Theo thông tin từ Người đưa tin, gia đình nữ sinh bị sát hại có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ở nhà, U. còn 2 em nhỏ. Khi nhận được tin dữ, cha mẹ U. nhanh chóng từ Đồng Nai lên TP.HCM để nhận diện thi thể nhưng không đủ tiền đưa con về quê.

Hình ảnh nghi phạm xuất hiện tại hiện trường vào buổi sáng xảy ra án mạng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 10 giờ 40 phút hôm qua (8/7), bạn cùng phòng phát hiện T.U tử vong trong phòng trọ. Nghi phạm trong vụ án được xác định là Phạm Quang Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai, bạn trai của T.U).

Nghi can sát hại nữ sinh viên 19 tuổi là bạn trai nạn nhân Camera ghi được hình ảnh một nam thanh niên từng ở chung dãy trọ, bước vào phòng của nữ sinh và rời đi trước khi phát hiện cô gái 19 tuổi thiệt mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-long-canh-cha-me-gao-khoc-ben-thi-the-nu-sinh-19-tuoi-nghi-bi-nguoi-yeu-sat-hai-trong-phong-tro-330566.html