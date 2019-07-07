Hình ảnh đau đớn nhất ngày: Mẹ bị xe ben cán tử vong, con trai ôm thi thể gào khóc giữa đường

Xã hội 07/07/2019 15:14

Người mẹ tử vong sau vụ tai nạn thương tâm, con trai ngồi ôm thi thể gào khóc giữa đường. Cảnh tượng này khiến những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay, trên đường ĐT746, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ chết thảm.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ben mang biển số 61C-148.62 lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ xã Thường Tân về xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Khi lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy chạy cùng chiều do người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị xe ben cán tử vong. Được biết người phụ nữ này đang trên đường đi chợ thì gặp nạn.

tai nan thuong tam 1
Trên đường đi chợ, người phụ nữ xảy ra va chạm với chiếc xe ben chạy cùng chiều - Ảnh: Internet

Nhận được tin mẹ bị xe ben cán chết, người con trai nhanh chóng chạy đến hiện trường ôm thi thể gào khóc thảm thiết. Về phần tài xế xe ben, sau khi gây tai nạn người này đã nhanh chóng xuống xe rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt.

tai nan thuong tam 2
Người con ôm thi thể mẹ gào khóc thảm thiết trên đường - Ảnh: Internet

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Mẹ gào khóc bên thi thể con gái 5 tuổi bị xe ben cán

Trước đó, vào sáng 30/6 trên quốc lộ 14B (Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Trong đó, bé gái 5 tuổi bị cuốn vào gầm dẫn đến tử vong. Nạn nhân là bé C.N.U (5 tuổi, quê xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bé N.U được ông bà ngoại chở bằng xe máy đi Đà Nẵng theo quốc lộ 14B. Khi đến trước nhà khách trường Quân sự Quân khu 5 thì xe máy va chạm với chiếc xe ben mang biển số 43C-118.97 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc điều khiển.

tai nan thuong tam 3
Vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 5 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến 3 nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, bé N.U tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mẹ của bé N.U là chị Trang (27 tuổi) cũng chở chị gái và cháu mình đi cùng.

Chứng kiến cảnh người mẹ ôm thi thể con khóc ngất bên đường, ai nấy đều xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng lên tiếng sau khi bị tố không cấp cứu cho người nước ngoài gặp tai nạn vì không có tiền và người thân

Bệnh viện Đà Nẵng lên tiếng sau khi bị tố không cấp cứu cho người nước ngoài gặp tai nạn vì không có tiền và người thân

Liên quan đến thông tin người nước ngoài bị tai nạn nhưng không được điều trị do không có người thân và tiền, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khẳng định đã cấp cứu cho bệnh nhân, tuy nhiên người đàn ông này say xỉn nên không chịu hợp tác để làm các xét nghiệm tiếp theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản