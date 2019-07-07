Người mẹ tử vong sau vụ tai nạn thương tâm, con trai ngồi ôm thi thể gào khóc giữa đường. Cảnh tượng này khiến những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay, trên đường ĐT746, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ chết thảm. Vào thời điểm trên, chiếc xe ben mang biển số 61C-148.62 lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ xã Thường Tân về xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Khi lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy chạy cùng chiều do người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị xe ben cán tử vong. Được biết người phụ nữ này đang trên đường đi chợ thì gặp nạn.

Trên đường đi chợ, người phụ nữ xảy ra va chạm với chiếc xe ben chạy cùng chiều - Ảnh: Internet Nhận được tin mẹ bị xe ben cán chết, người con trai nhanh chóng chạy đến hiện trường ôm thi thể gào khóc thảm thiết. Về phần tài xế xe ben, sau khi gây tai nạn người này đã nhanh chóng xuống xe rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt. Người con ôm thi thể mẹ gào khóc thảm thiết trên đường - Ảnh: Internet Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Mẹ gào khóc bên thi thể con gái 5 tuổi bị xe ben cán Trước đó, vào sáng 30/6 trên quốc lộ 14B (Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Trong đó, bé gái 5 tuổi bị cuốn vào gầm dẫn đến tử vong. Nạn nhân là bé C.N.U (5 tuổi, quê xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bé N.U được ông bà ngoại chở bằng xe máy đi Đà Nẵng theo quốc lộ 14B. Khi đến trước nhà khách trường Quân sự Quân khu 5 thì xe máy va chạm với chiếc xe ben mang biển số 43C-118.97 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc điều khiển. Vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 5 tuổi tử vong - Ảnh: Internet Vụ va chạm khiến 3 nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, bé N.U tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mẹ của bé N.U là chị Trang (27 tuổi) cũng chở chị gái và cháu mình đi cùng. Chứng kiến cảnh người mẹ ôm thi thể con khóc ngất bên đường, ai nấy đều xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng lên tiếng sau khi bị tố không cấp cứu cho người nước ngoài gặp tai nạn vì không có tiền và người thân Liên quan đến thông tin người nước ngoài bị tai nạn nhưng không được điều trị do không có người thân và tiền, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khẳng định đã cấp cứu cho bệnh nhân, tuy nhiên người đàn ông này say xỉn nên không chịu hợp tác để làm các xét nghiệm tiếp theo.

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