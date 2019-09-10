Trong vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội, chị Đỗ Thị Nhung là nạn nhân sống sót duy nhất, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội gây rúng động dư luận, Bệnh viện 198 cho biết chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, nạn nhân sống sót duy nhất) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị gãy tay và chống nhiễm trùng.

Trước đó, các nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu gái ông Hải) tử vong tại bệnh viện.

Bị can Nguyễn Văn Đông - Ảnh: Internet

Theo điều tra, bố mẹ ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà) sinh được 3 anh em trai, đất đai tổ tiên để lại được chia đều cho 3 người con này. Khi anh trai cả vào Lâm Đồng làm kinh tế mới đã bán lại số đất của mình cho ông Hải.

Tối 31/8, gia đình ông Hải cắm mốc để xây nhà mới. Anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995, con ông Hải) sang nhà Nguyễn Văn Đông (SN 1966, anh ruột ông Hải) để hỏi cắm mốc như thế đã đúng chưa. Đông không đồng ý và bắt cháu phải cắm lùi về 0,5 mét. Giữa Đông và anh Hiệp xảy ra cự cãi.

Khoảng 7 giờ 30 sáng hôm sau, Đông cầm dao chọc tiết lợn sang nhà ông Hải đâm, chém nhiều người trong gia đình em trai.

Anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến 4 người tử vong, 1 người trọng thương - Ảnh: FB

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ, bà Việt và cháu My tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo hàng xóm, vợ chồng Đông có 2 người con, kinh tế khá giả, không có tiền án tiền sự. Vụ án giết người khiến mọi người vô cùng xót xa, đau lòng.

Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Bi kịch bắt nguồn từ nửa mét đất Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) đã tiết lộ nguyên nhân vụ anh chém cả nhà em trai khiến 4 người tử vong, 1 người trọng thương.

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