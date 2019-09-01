Cơ quan công an đang điều tra án mạng kinh hoàng anh chém cả nhà em trai khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Công an xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra án mạng kinh hoàng anh chém cả nhà em trai khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở xã Hồng Hà) vác dao truy sát cả gia đình em trai. Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Những người bị Đông chém gồm em trai ruột, em dâu và các cháu.



Đối tượng Nguyễn Văn Đông chém cả gia đình em trai vì mâu thuẫn - Ảnh: FB

Án mạng kinh hoàng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng - Ảnh: FB

Người dân không ai dám vào can ngăn - Ảnh: FB

Một số nhân chứng cho biết, Đông dùng dao điên cuồng chém người thân ngay giữa đường làng. Thấy Đông quá hung hãn nên mọi người không ai dám can ngăn.

Cũng theo hàng xóm, nguyên nhân án mạng kinh hoàng xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai anh em. Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự.

Ngay sau khi án mạng kinh hoàng xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt khống chế đối tượng giết người, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

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