Mẹ trẻ ở Vũng Tàu tử vong trong nhà với 5 vết chém, bỏ lại 3 con thơ dại

Xã hội 27/08/2019 17:05

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ bị chém tử vong tại nhà. Hiện chồng nạn nhân đã được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Hôm nay (27/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng người phụ nữ bị chém tử vong tại nhà gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân là chị Trần Thị H. (25 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc). Chị H. được phát hiện tử vong tại nhà, trên thi thể có 5 vết chém.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 26/8, người dân phát hiện chị H. đã chết trong nhà nên báo cơ quan công an. Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có chồng chị H. ở nhà.

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Người phụ nữ bị chém tử vong tại nhà ở Vũng Tàu - Ảnh minh họa: Internet

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định đây là vụ án giết người. Hiện chồng nạn nhân đã được đưa về trụ sở công an lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Theo Thanh Niên, chồng chị H. nghiện ma túy và trong diện theo dõi của địa phương. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị H. cho gia đình lo hậu sự. Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, chị qua đời để lại 3 con thơ dại, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi. Hiện cả ba cháu bé được giao cho bà nội chăm sóc.

Chính quyền địa phương cũng đã đến hỏi thăm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

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Từ khóa:   giết người

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