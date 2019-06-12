Thầy cúng ở Nghệ An chém con trai tử vong vì gần 50 tuổi vẫn không chịu lấy vợ

Xã hội 12/06/2019 15:01

Người đàn ông gần 50 tuổi nhưng không chịu lấy vợ nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bố. Trong một lần say rượu dẫn đến to tiếng, người cha đã chém con trai tử vong rồi bỏ trốn.

Sáng nay (12/6), Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bàn giao nghi phạm Lô Văn Viên (80 tuổi, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Lô Văn Viên làm nghề thầy cúng tại địa phương. Người dân trong vùng thường xuyên nhờ ông đến làm lễ cúng. Mỗi lần như vậy, ông Viên lại về nhà trong trạng thái say xỉn.

Thầy cúng ở Nghệ An chém con trai tử vong vì gần 50 tuổi vẫn không chịu lấy vợ - Ảnh 1

Căn nhà xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 9/6/2019, ông Viên lại đến nhà một người dân địa phương để làm lễ. Đến tối muộn cùng ngày, thầy cúng này về nhà trong tình trạng ngà ngà hơi men.

Thấy bố say rượu, người con trai thứ 2 là anh Lô Văn Vông (47 tuổi) có phàn nàn vài câu dẫn đến việc hai bố con xảy ra cãi vã.

Trong lúc không kiềm chế được mình, cụ ông 80 tuổi đã cầm dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của con trai, trong đó có một nhát chém chí mạng vào thái dương. Kết quả nạn nhân đã tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Biết con trai không qua khỏi, Lô Văn Viên lập tức bỏ trốn về quê cũ ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, truy bắt nghi phạm về quy án.

Theo công an địa phương, ông Viên thường xuyên say xỉn, còn anh Vông thì đã 47 tuổi vẫn không chịu lấy vợ, chí thú làm ăn nên hai cha con thường xuyên cãi vã, xô xát. Những lần trước đều có bà mẹ ở nhà nên can ngăn kịp thời.

Rạng sáng 11/6, thầy cúng 80 tuổi đã bị bắt giữ. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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