Thấy con trai thường xuyên nẹt pô xe máy gây ồn ào cho hàng xóm, ông Kpă Tam nhắc nhở thì bị con trai dùng cuốc đánh dẫn đến đa chấn thương.

Mới đây, VKSND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố bị can Ksơr Y Hanh (17 tuổi, ngụ buôn Mnút, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 21/11/2018, Y Hanh điều khiển xe máy và có hành vi nẹt pô xe gây ồn ào. Trong bữa cơm hôm đó, ông Kpă Tam (cha của Ksơr Y Hanh) nhắc nhở con trai nên thay pô xe khác và không quấy nhiễu hàng xóm làng giềng nữa. Y Hanh nghe cha nhắc nhở thì tức giận, lập tức ném chén cơm đang ăn xuống đất. Ông Kpă Tam cầm cây đuổi đánh con trai vì hỗn láo.

Bực tức vì bị nhắc nhở chuyện nẹt pô, nghịch tử đánh cha trọng thương - Ảnh minh họa: Internet

Do bực tức chuyện cha nhắc nhở còn đòi đánh, Y Hanh cầm theo một cây cuốc dài khoảng 1 mét, chạy tới đánh vào người cha mình. Ông Kpă Tam cầm cây gậy giơ lên đỡ thì lưỡi cuốc trúng vào vùng thái dương bên trái khiến ông nằm gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Y Hanh tiếp tục dùng cuốc đánh nhiều cái vào lưng của cha mình rồi bỏ đi vào nhà.

Phát hiện sự việc, người thân đưa ông Kpă Tam đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành giám định, lấy lời khai Y Hanh, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, ông Kpă Tam bị đa chấn thương, gãy xương gò má, vỡ xoang hàm trái, gãy 3 xương sườn. Tỷ lệ thương tích 36%.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

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