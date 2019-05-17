Được vợ chồng chị Dương cưu mang giúp đỡ, Phong và Linh đã lợi dụng sự tin tưởng bắt cóc con trai 17 tháng tuổi của chị Dương đưa về TP.HCM.

Hôm nay (17/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Văn Hữu Phong (SN 1992) và Trần Thị Tuyết Linh (SN 1997) cùng ngụ TP.HCM để điều tra hành vi Bắt cóc trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 ngày trước, vợ chồng chị Lê Thị Thuỳ Dương (SN 1992, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho Phong và Linh ở nhờ. Trưa 14/5, vợ chồng chị Dương nhờ đôi nam nữ giữ hộ con là bé Gia Bảo (17 tháng tuổi) vì bận công việc.

Khi quay về nhà, chị Dương tá hỏa khi đôi nam nữ cùng con trai đã biến mất. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ chồng chị Dương lập tức đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc, đồng thời nhờ bến tàu kiểm tra những người về đất liền để tránh việc bắt cóc con mang đi xa.

Đối tượng Trần Thị Tuyết Linh - Ảnh: NLĐ

Nhận tin báo, Công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc điều tra, xác định đôi nam nữ đã thuê tàu gỗ vượt biển về TP. Hà Tiên. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng trên chuyến xe khách về TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã ăn cắp của chị Dương 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe điện. Long bán cho chủ tàu gỗ 1 chiếc xe đạp điện với giá 3,2 triệu đồng làm chi phí về TP. Hà Tiên. Cả hai cùng tháo sim điện thoại để chị Dương không liên lạc được.

Nói về nguyên nhân bắt cóc bé Gia Bảo, đôi nam nữ khai do thấy bé trai bụ bẫm, dễ thương nên muốn đưa về TP.HCM chơi với con gái ruột vài ngày chứ không có mục đích đem bán hay đòi tiền chuộc. Sau đó cả hai sẽ mang con trả cho vợ chồng chị Dương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thực hư thông tin nữ sinh lớp 8 bị bắt cóc tự trốn thoát ở Cà Mau Chiều 6.5, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin cháu Phan Thu Ngân (SN 2005, học lớp 8) bị bắt cóc tại tỉnh Thanh Hóa vào đến Cà Mau tự thoát thân là không chính xác.

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