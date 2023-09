Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Ngân đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu ruột, định hiếp dâm con gái nhưng không thành.

Hôm nay (16/5), Công an huyện Chi (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Ngân (SN 1981, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Điều đáng phẫn nộ là cả hai nạn nhân đều có quan hệ ruột thịt với nghi can Ngân.

Nghi can Nguyễn Tấn Ngân - Ảnh: Kiến Thức

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/5, Công an huyện Củ Chi nhận tin tố giác tội phạm về trường hợp 2 bé gái bị xâm hại tình dục. Vào cuộc điều tra, công an đã tiến hành lấy lời khai, giám định với hai bé gái, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Tối 5/5, bé Linh (cháu ruột gọi Ngân bằng chú, SN 1999) đang nằm ngủ ở phòng khách thì bị Ngân sờ soạng cơ thể. Bé Linh thức giấc, bỏ chạy vào phòng ngủ thì Ngân đuổi theo, dùng vũ lực khống chế xâm hại cháu bé.

Một lúc sau, Ngân tiếp tục đi vào phòng ngủ của con gái ruột là cháu Quỳnh (SN 2005). Ngân định thực hiện hành vi xâm hại chính con ruột thì bé Quỳnh phản ứng quyết liệt, bỏ chạy ra ngoài và hô hoán kêu cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định Ngân có hành vi xâm hại tình dục cháu và con ruột. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt, lần theo dấu vết tìm đến nhà bạn gái của Ngân ở Long An nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an truy bắt được Ngân khi hắn có mặt trong 1 sòng bạc gồm 60 đối tượng vừa bị triệt phá ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Tại cơ quan công an, Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

