Chân dung cụ ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi bị người dân đánh bầm 2 mắt

Xã hội 15/05/2019 06:36

Sau khi nghe bé gái 7 tuổi kể lại việc bị ông lão “yêu râu xanh" dâm ô, người dân đã lao vào đánh nghi can bầm 2 bên mắt.

Chiều qua (14/5), trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự ông Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Chân dung cụ ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi bị người dân đánh bầm 2 mắt - Ảnh 1
Ông An bị đánh bầm mắt vì dâm ô trẻ em - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh do một camera ghi lại, vào tối 12/5 ông An có hành vi dùng tay kéo váy bé gái 7 tuổi (gần nhà mình) để sờ mó. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn bế bé ngồi lên đùi rồi tiếp tục sờ mó khắp đùi, ngực và ôm hôn nạn nhân.

Phát hiện vụ việc, người dân vô cùng bức xúc nên đã đánh đối tượng bầm tím hai mắt rồi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Chân dung cụ ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi bị người dân đánh bầm 2 mắt - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera, xác định ông An có dấu hiệu dâm ô trẻ em nên bắt tạm giam để điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chỉ trước đó 1 ngày (13/5), Công an TP.HCM cũng vừa khởi tố tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chín (54 tuổi) về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo đó vào ngày 14/4, lợi dụng lúc chị P. đi ra ngoài lấy hàng, ông Chín (làm nghề xe ôm, sống cùng khu trọ với chị P.) đã sang phòng sờ soạng vào chỗ nhạy cảm của con gái chị.

Khi về nhà, thấy con có biểu hiện lạ, kêu đau vùng kín, có vết sưng đỏ và kể bị ông Chín sờ mó nên chị P. đã yêu cầu kiểm tra camera trước cửa phòng trọ. Lúc này, chị phát hiện ông Chín đã vào phòng với con mình hơn 10 phút.

Chân dung cụ ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi bị người dân đánh bầm 2 mắt - Ảnh 3
Bé gái 5 tuổi bị gã xe ôm dâm ô khi mẹ đi vắng - Ảnh minh họa: Internet

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ nghi bé bị xâm hại nên đề nghị đưa qua Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định. Tại đây kết quả cho thấy có tế bào nam tại âm hộ và hậu môn của bé.

Ngoài ra, kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng cũng xác định trên quần áo, phết dịch âm hộ và hậu môn của bé cũng có ADN của người đàn ông lái xe ôm.

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông này được cho là đã thừa nhận hành vi dâm ô bé gái.

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Chín hành nghề xe ôm, lẻn vào phòng trọ gần nhà tấn công bé gái khi nạn nhân ở một mình.

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Từ khóa:   dâm ô trẻ em

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