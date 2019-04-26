Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24/4, ông Thành đưa con trai là N.A.D đi học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Điểm phụ số 1, khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) thì nhìn thấy 3 em học sinh nữ lớp 1C (cùng sinh năm 2012) đang ngồi trong lớp. Thấy cô giáo chưa đến, ông Thành lấy tay nựng má, sờ vào vùng nhạy cảm của các bé rồi bỏ ra khỏi lớp.

Hôm nay (26/4), trao đổi với báo chí, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1972, trú tại tổ 6, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy ông Thành trước đó đã sờ vào vùng kín của 3 đứa trẻ khác cùng lớp với con mình.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, một trong ba bé đã mách với mẹ về việc bị ông Thành sàm sỡ trong lớp. Sáng hôm sau, phụ huynh đã đến trường gặp ông Thành để làm rõ vụ việc. Người này ngay lập tức xin lỗi nhưng phụ huynh không đồng ý và đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang đưa các bé đi khám chuyên khoa và tạm giữ ông Thành để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian gần đây, tình trạng các em học sinh tiểu học bị dâm ô xảy ra ngày càng nhiều. Điều đáng nói, một số kẻ dâm ô lại là phụ huynh bạn cùng lớp của các nạn nhân.

Bé gái lớp 4 bị phụ huynh bạn cùng lớp ôm hôn, sờ soạng

Trước đó, vào ngày 6/4, bé P.T.M.H (sinh năm 2009, học sinh lớp 4 của một trường tiểu học ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trở về nhà kể với người thân rằng vào lúc 6 giờ sáng, em bị một người đàn ông đến gần ôm hôn và sờ soạng khắp người khi đến trường.

Mặc dù bé đã cố gắng vùng vẫy để trốn thoát nhưng người này vẫn đuổi theo và tiếp tục ôm hôn. Sau khi nghe con gái kể lại, gia đình vô cùng bức xúc nên đã đến trường, yêu cầu trích xuất camera để làm rõ sự việc.

Bé gái lớp 4 bị phụ huynh sàm sỡ - Ảnh: Internet

Hình ảnh trong camera cho thấy người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé H. là ông N.H.L. (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung, cũng là phụ huynh của 1 học sinh lớp 4 của trường này).

Khi được mời lên làm việc, người đàn ông này đã quỳ gối xin lỗi, hy vọng phụ huynh nạn nhân bỏ qua nhưng gia đình không đồng ý.

Ông L. cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông cũng đưa con trai đến trường rồi lấy bánh mì mua sẵn trước đó đưa cho các em học sinh. Vì thấy bé H. dễ thương nên ông ta mới ôm hôn. Do bé vùng chạy nên ông L. mới đuổi theo định xin lỗi.