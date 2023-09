Hôm nay (26/4), trao đổi với báo chí, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1972, trú tại tổ 6, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngôi trường xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24/4, ông Thành đưa con trai là N.A.D đi học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Điểm phụ số 1, khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) thì nhìn thấy 3 em học sinh nữ lớp 1C (cùng sinh năm 2012) đang ngồi trong lớp. Thấy cô giáo chưa đến, ông Thành lấy tay nựng má, sờ vào vùng nhạy cảm của các bé rồi bỏ ra khỏi lớp.