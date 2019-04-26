An Giang: 6 bé gái lớp 1 bị một phụ huynh U50 dâm ô tại trường

Xã hội 26/04/2019 15:37

Lợi dụng lúc cô giáo chưa vào lớp, phụ huynh này đã có hành vi dâm ô 6 nữ sinh lớp 1.

Hôm nay (26/4), trao đổi với báo chí, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1972, trú tại tổ 6, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

An Giang: 6 bé gái lớp 1 bị một phụ huynh U50 dâm ô tại trường - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24/4, ông Thành đưa con trai là N.A.D đi học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Điểm phụ số 1, khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) thì nhìn thấy 3 em học sinh nữ lớp 1C (cùng sinh năm 2012) đang ngồi trong lớp. Thấy cô giáo chưa đến, ông Thành lấy tay nựng má, sờ vào vùng nhạy cảm của các bé rồi bỏ ra khỏi lớp.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, một trong ba bé đã mách với mẹ về việc bị ông Thành sàm sỡ trong lớp. Sáng hôm sau, phụ huynh đã đến trường gặp ông Thành để làm rõ vụ việc. Người này ngay lập tức xin lỗi nhưng phụ huynh không đồng ý và đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy ông Thành trước đó đã sờ vào vùng kín của 3 đứa trẻ khác cùng lớp với con mình.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang đưa các bé đi khám chuyên khoa và tạm giữ ông Thành để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian gần đây, tình trạng các em học sinh tiểu học bị dâm ô xảy ra ngày càng nhiều. Điều đáng nói, một số kẻ dâm ô lại là phụ huynh bạn cùng lớp của các nạn nhân.

Bé gái lớp 4 bị phụ huynh bạn cùng lớp ôm hôn, sờ soạng

Trước đó, vào ngày 6/4, bé P.T.M.H (sinh năm 2009, học sinh lớp 4 của một trường tiểu học ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trở về nhà kể với người thân rằng vào lúc 6 giờ sáng, em bị một người đàn ông đến gần ôm hôn và sờ soạng khắp người khi đến trường.

Mặc dù bé đã cố gắng vùng vẫy để trốn thoát nhưng người này vẫn đuổi theo và tiếp tục ôm hôn. Sau khi nghe con gái kể lại, gia đình vô cùng bức xúc nên đã đến trường, yêu cầu trích xuất camera để làm rõ sự việc.

An Giang: 6 bé gái lớp 1 bị một phụ huynh U50 dâm ô tại trường - Ảnh 2
Bé gái lớp 4 bị phụ huynh sàm sỡ - Ảnh: Internet

Hình ảnh trong camera cho thấy người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé H. là ông N.H.L. (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung, cũng là phụ huynh của 1 học sinh lớp 4 của trường này).

Khi được mời lên làm việc, người đàn ông này đã quỳ gối xin lỗi, hy vọng phụ huynh nạn nhân bỏ qua nhưng gia đình không đồng ý.

Ông L. cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông cũng đưa con trai đến trường rồi lấy bánh mì mua sẵn trước đó đưa cho các em học sinh. Vì thấy bé H. dễ thương nên ông ta mới ôm hôn. Do bé vùng chạy nên ông L. mới đuổi theo định xin lỗi. 

Bị can Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em có bỏ trốn như tin đồn?

Bị can Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em có bỏ trốn như tin đồn?

Dư luận đồn thổi, sau một ngày bị khởi tố bị can, bị can Nguyễn Hữu Linh có dấu hiệu bỏ trốn. Thực hư thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô học sinh tiểu học

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 36 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản