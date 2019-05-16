Thấy bé gái 9 tuổi đi bán vé số, Khanh dụ dỗ đưa nạn nhân đến bãi đất trống rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hôm nay (16/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Duy Khanh - Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 12/5, Khanh dùng xe đạp để đi dạo chơi trên đường. Lúc này, Khanh nhìn thấy bé N.H.Q.N. (SN 2010, ngụ xã vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đang đi bán vé số. Đối tượng nổi thú tính, tiếp cận rồi dụ dỗ nạn nhân đến khu vực vắng thuộc khu đô thị Sao Mai, ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Tại đây, Khanh đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng chở bé gái đến một nhà nghỉ tại thị trấn Cái Dầu để nạn nhân tắm rửa, thay quần áo.

Chủ nhà nghỉ thấy bé gái hoảng loạn, quần áo lấm lem bùn đất nên nghi ngờ. Khi đưa cháu bé đi tắm rửa, chủ nhà nghỉ gặng hỏi mãi thì bé N. kể bị Khanh hiếp dâm.

Khanh biết hành vi đồi bại của mình đã bị bại lộ nên lấy xe bỏ trốn. Sau đó chủ nhà nghỉ gọi điện thông báo cho gia đình đến đón N. về.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú nhanh chóng vào cuộc điều tra, đưa Khanh về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Khanh cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra, vào năm 2002, Khanh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Sau khi ra tù, Khanh chẳng những không hối hận về hành vi của mình mà còn ngựa quen đường cũ, tiếp tục giở trò thú tính với bé gái 9 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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