Vụ 'vợ nhí' tố chồng hiếp dâm đến có con: Lời kể bất ngờ về nhân thân nghi phạm

Xã hội 10/05/2019 14:26

Thanh niên làm bé gái 13 tuổi mang thai rồi đám cưới, 5 năm sau bị 'vợ nhí' báo công an tội hiếp dâm khiến gia đình ngỡ ngàng.

Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Văn Phao (29 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quý, xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Phao và bé N. (sinh ngày 4/4/2001, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 9/1/2014, Phao đưa N. đến một khách sạn ở thị xã Cai Lậy quan hệ tình dục.

Sau đó, Phao chở bạn gái ra bến xe đi tỉnh Bình Dương làm thuê. 4 tháng sau, N. gọi cho Phao thông báo mình đã mang thai. Sau khi nghe tin, gia đình hai bên tổ chức đám cưới cho Phao và N. nhưng không đăng ký kết hôn vì N. còn là trẻ vị thành niên.

Đến tháng 9/2015, N. sinh ra một bé gái. Kết quả giám định xác định bé gái này là con ruột của Phao. Trong thời gian chung sống, Phao tiếp tục nhiều lần làm chuyện vợ chồng với N. khi chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, giữa Phao và N. xảy ra mâu thuẫn nên N. bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống. Ngày 28/3/2018, N. gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bị Phao hiếp dâm khi chưa đủ 16 tuổi. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, đến cuối tháng 12/2018 đã bắt tạm giam Phao để phục vụ công tác điều tra. 

Vụ 'vợ nhí' tố chồng hiếp dâm đến có con: Lời kể bất ngờ về nhân thân nghi phạm - Ảnh 1
Con đường dẫn vào nhà nam thanh niên bị 'vợ nhí' tố hiếp dâm đến có con - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo chính quyền địa phương, Phao là con trai út trong gia đình có hai chị em. Phao mồ côi cha từ năm 2 tuổi, mẹ Phao phải một mình gồng gánh nuôi hai chị em khôn lớn.

Phao học đến lớp 9 rồi nghỉ và không có nghề nghiệp ổn định. Sống tại địa phương, Phao được cho là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự.

Mẹ ruột của Phao cho biết trong thời gian chung sống, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt, giữa hai nhà thông gia cũng không có xích mích gì. Sau khi sinh, N. gửi con cho mẹ ruột chăm sóc để đi làm công nhân. 

Nguyên nhân N. và Phao đổ vỡ là do vấn đề tình cảm giữa hai người. Gia đình Phao đã bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền 20 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, "vợ nhí" cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phao.

Hành vi tổ chức đám cưới cho Phao và N. đã vi phạm luật hôn nhân gia đình, tuy nhiên do đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính nên không xử phạt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   tảo hôn hiếp dâm trẻ em

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