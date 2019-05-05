Thanh niên làm bé gái 13 tuổi mang thai rồi đám cưới, 4 năm sau bị 'vợ nhí' báo công an tội hiếp dâm

Xã hội 05/05/2019 17:12

Sau 4 năm chung sống với vợ 'nhí' 13 tuổi, anh chồng 9x bất ngờ bị tố cáo về tội hiếp dâm.

Hôm nay (5/5), Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Văn Phao (29 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quý, xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Phao và bé N. (sinh ngày 4/4/2001, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 9/1/2014, Phao đưa N. đến một khách sạn ở thị xã Cai Lậy quan hệ tình dục.

Sau đó, Phao chở bạn gái ra bến xe đi tỉnh Bình Dương làm thuê. 4 tháng sau, N. gọi cho Phao thông báo mình đã mang thai. Sau khi nghe tin, gia đình hai bên tổ chức đám cưới cho Phao và N. nhưng không đăng ký kết hôn vì N. còn là trẻ vị thành niên.

Đến tháng 9/2015, N. sinh ra một bé gái. Kết quả giám định xác định bé gái này là con ruột của Phao. Trong thời gian chung sống, Phao tiếp tục nhiều lần làm chuyện vợ chồng với N. khi chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, giữa Phao và N. xảy ra mâu thuẫn nên N. bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống. Ngày 28/3/2018, N. gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bị Phao hiếp dâm khi chưa đủ 16 tuổi.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, đến cuối tháng 12/2018 đã bắt tạm giam Phao để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thanh niên làm bé gái 13 tuổi mang thai rồi đám cưới, 4 năm sau bị 'vợ nhí' báo công an tội hiếp dâm - Ảnh 1
Nam thanh niên bị 'vợ nhí' tố cáo - Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm 2019, một nam thanh niên ở tỉnh Sóc Trăng cũng vướng lao lý vì kết hôn với "vợ nhí". 

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2018, gia đình của Thạch Lon (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) đã đi cưới vợ cho thanh niên này. Vợ Lon tên là L. (13 tuổi, tên đã thay đổi), sống với ông ngoại ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Cha mẹ Thạch Lon không biết L. chỉ mới 12 tuổi nên hai bên gia đình đã tác hợp cho đôi trẻ. Do cha mẹ bé gái đã ly hôn, thời điểm này người mẹ lại đang ngồi tù tội chém hàng xóm gây thương tích nên ông ngoại không rõ tuổi thật của cháu. Nghĩ cháu gái đã lớn nên ông đồng ý gả cho Thạch Lon.

Thanh niên làm bé gái 13 tuổi mang thai rồi đám cưới, 4 năm sau bị 'vợ nhí' báo công an tội hiếp dâm - Ảnh 2
Thạch Lon bị tuyên án 10 năm tù giam - Ảnh: Internet

Sau khi nhận tiền sính lễ 7 triệu đồng, ông ngoại của L. cho cháu gái về làm vợ Lon. Tháng 10/2018, cha của L. phát hiện con gái đi lấy chồng lại đang chửa vượt mặt nên trình báo cơ quan chức năng, tố cáo cả cha vợ lẫn con rể. Thạch Lon bị bắt để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Một tháng sau đó L. hạ sinh một bé trai.

Tại phiên tòa xét xử, cha của L. xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho con rể. Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị mức án 8-10 năm tù cho bị cáo Thạch Lon. Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam. Cha, mẹ Thạch Lon không bị xử lý hình sự vì họ không biết con dâu chưa đủ tuổi thành niên, còn ông ngoại bé gái do không biết rõ tuổi thật của cháu, cộng thêm tuổi già, thiếu hiểu biết pháp luật nên cũng không bị xử lý hình sự.

Có mặt tại phiên tòa, người vợ "nhí" của bị cáo ôm con trai khóc nức nở. Bản án trên của HĐXX xử là hoàn toàn đúng người đúng tội, thế nhưng chứng kiến người vợ trẻ đang nuôi con một mình lại phải tiễn chồng vào tù, mọi người không khỏi xót xa, thương cảm.

Được ông ngoại gả chồng khi mới 12 tuổi, bé gái ôm con khóc ròng khi chồng đi tù 10 năm tội hiếp dâm

Được ông ngoại gả chồng khi mới 12 tuổi, bé gái ôm con khóc ròng khi chồng đi tù 10 năm tội hiếp dâm

Cưới vợ 'nhí' mới 12 tuổi, thanh niên lĩnh án 10 năm tù giam. Khi nghe tòa tuyên án, cô vợ ôm con khóc nức nở.

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