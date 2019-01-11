Được ông ngoại gả chồng khi mới 12 tuổi, bé gái ôm con khóc ròng khi chồng đi tù 10 năm tội hiếp dâm

Xã hội 11/01/2019 11:28

Cưới vợ 'nhí' mới 12 tuổi, thanh niên lĩnh án 10 năm tù giam. Khi nghe tòa tuyên án, cô vợ ôm con khóc nức nở.

Chiều 10/1, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử Thạch Lon (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) và tuyên phạt 10 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân không ai khác chính là vợ Lon năm nay mới 13 tuổi.

Được ông ngoại gả chồng khi mới 12 tuổi, bé gái ôm con khóc ròng khi chồng đi tù 10 năm tội hiếp dâm - Ảnh 1
Thạch Lon bị vướng vào lao lý vì cưới bé gái 12 tuổi - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, gia đình của Thạch Lon đã đi cưới vợ cho thanh niên này. Vợ Lon tên là L. (13 tuổi, tên đã thay đổi), sống với ông ngoại ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Cha mẹ Thạch Lon không biết L. chỉ mới 12 tuổi nên hai bên gia đình đã tác hợp cho đôi trẻ. Do cha mẹ bé gái đã ly hôn, thời điểm này người mẹ lại đang ngồi tù tội chém hàng xóm gây thương tích nên ông ngoại không rõ tuổi thật của cháu. Nghĩ cháu gái đã lớn nên ông đồng ý gả cho Thạch Lon.

Sau khi nhận tiền sính lễ 7 triệu đồng, ông ngoại của L. cho cháu gái về làm vợ Lon. Tháng 10/2018, cha của L. phát hiện con gái đi lấy chồng lại đang chửa vượt mặt nên trình báo cơ quan chức năng, tố cáo cả cha vợ lẫn con rể. Thạch Lon bị bắt để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Một tháng sau đó L. hạ sinh một bé trai.

Được ông ngoại gả chồng khi mới 12 tuổi, bé gái ôm con khóc ròng khi chồng đi tù 10 năm tội hiếp dâm - Ảnh 2
Bị cáo bị tuyên án 10 năm tù giam - Ảnh: Internet

Tại phiên tòa xét xử, cha của L. xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho con rể. Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị mức án 8-10 năm tù cho bị cáo Thạch Lon. Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam. Cha, mẹ Thạch Lon không bị xử lý hình sự vì họ không biết con dâu chưa đủ tuổi thành niên, còn ông ngoại bé gái do không biết rõ tuổi thật của cháu, cộng thêm tuổi già, thiếu hiểu biết pháp luật nên cũng không bị xử lý hình sự.

Có mặt tại phiên tòa, người vợ "nhí" của bị cáo ôm con trai khóc nức nở. Bản án trên của HĐXX xử là hoàn toàn đúng người đúng tội, thế nhưng chứng kiến người vợ trẻ đang nuôi con một mình lại phải tiễn chồng vào tù, mọi người không khỏi xót xa, thương cảm.

Sợ mẹ suy sụp tinh thần, bé gái 11 tuổi cắn răng chịu đựng bị cha ruột hiếp dâm suốt 3 năm trời

Sợ mẹ suy sụp tinh thần, bé gái 11 tuổi cắn răng chịu đựng bị cha ruột hiếp dâm suốt 3 năm trời

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng đều đe dọa N. không được kể chuyện này cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ suy sụp tinh thần và không sống nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em vụ án hiếp dâm chuyện hy hữu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 1 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 54 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày