Cưới vợ 'nhí' mới 12 tuổi, thanh niên lĩnh án 10 năm tù giam. Khi nghe tòa tuyên án, cô vợ ôm con khóc nức nở.

Chiều 10/1, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử Thạch Lon (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) và tuyên phạt 10 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân không ai khác chính là vợ Lon năm nay mới 13 tuổi.

Thạch Lon bị vướng vào lao lý vì cưới bé gái 12 tuổi - Ảnh: Internet Theo cáo trạng, đầu năm 2018, gia đình của Thạch Lon đã đi cưới vợ cho thanh niên này. Vợ Lon tên là L. (13 tuổi, tên đã thay đổi), sống với ông ngoại ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Cha mẹ Thạch Lon không biết L. chỉ mới 12 tuổi nên hai bên gia đình đã tác hợp cho đôi trẻ. Do cha mẹ bé gái đã ly hôn, thời điểm này người mẹ lại đang ngồi tù tội chém hàng xóm gây thương tích nên ông ngoại không rõ tuổi thật của cháu. Nghĩ cháu gái đã lớn nên ông đồng ý gả cho Thạch Lon.

Sau khi nhận tiền sính lễ 7 triệu đồng, ông ngoại của L. cho cháu gái về làm vợ Lon. Tháng 10/2018, cha của L. phát hiện con gái đi lấy chồng lại đang chửa vượt mặt nên trình báo cơ quan chức năng, tố cáo cả cha vợ lẫn con rể. Thạch Lon bị bắt để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Một tháng sau đó L. hạ sinh một bé trai. Bị cáo bị tuyên án 10 năm tù giam - Ảnh: Internet Tại phiên tòa xét xử, cha của L. xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho con rể. Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị mức án 8-10 năm tù cho bị cáo Thạch Lon. Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam. Cha, mẹ Thạch Lon không bị xử lý hình sự vì họ không biết con dâu chưa đủ tuổi thành niên, còn ông ngoại bé gái do không biết rõ tuổi thật của cháu, cộng thêm tuổi già, thiếu hiểu biết pháp luật nên cũng không bị xử lý hình sự. Có mặt tại phiên tòa, người vợ "nhí" của bị cáo ôm con trai khóc nức nở. Bản án trên của HĐXX xử là hoàn toàn đúng người đúng tội, thế nhưng chứng kiến người vợ trẻ đang nuôi con một mình lại phải tiễn chồng vào tù, mọi người không khỏi xót xa, thương cảm.

Sợ mẹ suy sụp tinh thần, bé gái 11 tuổi cắn răng chịu đựng bị cha ruột hiếp dâm suốt 3 năm trời Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng đều đe dọa N. không được kể chuyện này cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ suy sụp tinh thần và không sống nổi.

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