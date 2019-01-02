Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng đều đe dọa N. không được kể chuyện này cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ suy sụp tinh thần và không sống nổi.

Hôm nay (2/1), VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Võ Tiến Hoàng (SN 1980, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, căn cứ theo Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột suốt 3 năm trời khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nội dung bản cáo trạng, Hoàng kết hôn với bà T.X.H. (SN 1973) và có 2 con chung là cháu N.T.K.N. (SN 2004) và cháu N.K.T. (SN 2010). Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến 9/2018, Hoàng đã nhiều lần hiếp dâm cháu N. tại nhà. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng đều đe dọa N. không được kể chuyện này cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ suy sụp tinh thần và tự tử.

Lần thứ nhất Hoàng hiếp dâm con gái là vào tháng 7/2015, cháu N. bị bố hãm hại khi mới 11 tuổi 5 tháng. Sau lần giao cấu đầu tiên, đến đầu tháng 8/2015, Hoàng còn thực hiện việc giao cấu với cháu N. khoảng 3, 4 lần nữa. Kể từ đó, cứ khoảng một tháng Hoàng giao cấu với cháu N. một lần tại phòng ngủ của gia đình.

Vì sợ những lời bố nói trở thành sự thật nên đến tận tháng 9/2018, cháu N. mới dám kể toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Ngày 22/9/2018, bà T.X.H. đã làm đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tố cáo hành vi mất nhân tính của chồng.

Theo biên bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk: Cháu N. bị rách màng trinh đã hóa sẹo. Trong quá trình điều tra, bị can Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

*tên nạn nhân đã được thay đổi

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-me-suy-sup-tinh-than-be-gai-11-tuoi-can-rang-chiu-dung-bi-cha-ruot-hiep-dam-suot-3-nam-troi-310029.html