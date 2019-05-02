Tiền Giang: Bé gái tiểu học bị gã hàng xóm 51 tuổi hiếp dâm nhiều lần

Xã hội 02/05/2019 20:43

Bé gái cho biết đã 3 lần bị gã hàng xóm dùng vũ lực khống chế, xâm hại tình dục. Vụ việc đã được công an tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Hôm nay (02/05), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Gấm (51 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 10/2018, em N. (sinh năm 2008, đã đổi tên) đang ngồi học ở lớp thì bị nôn ói, có biểu hiện mệt mỏi nên giáo viên chủ nhiệm báo cho Ban giám hiệu nhà trường.

Em N. kể đã 3 lần bị ông Gấm (hàng xóm) dùng vũ lực khống chế, cưỡng hiếp. Mỗi lần như vậy, người đàn ông này lại đe dọa, cấm bé gái tiết lộ với người khác. Nhà trường đã báo lại cho gia đình bé gái đồng thời trình báo cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Gấm được mời lên trụ sở công an làm việc. Gấm thừa nhận đã 2 lần hiếp dâm bé N. vào tháng 9/2018. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y, qua đó xác nhận bé N. bị xâm hại tình dục. Bé gái này cũng chậm phát triển trí tuệ.

Công an huyện Tân Phước đã củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Gấm để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Tiền Giang: Bé gái tiểu học bị gã hàng xóm 51 tuổi hiếp dâm nhiều lần - Ảnh 1
Bé gái tiểu học bị gã hàng xóm hiếp dâm nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó tại tỉnh Ninh Thuận cũng xảy ra vụ việc bé gái 11 tuổi nghi bị cụ ông hàng xóm xâm hại khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Khoảng 19 giờ ngày 15/4, bà Đ.T.M.H. đến Công an xã Phước Hữu tố cáo ông P.K.C. (75 tuổi, hàng xóm) có hành vi hiếp dâm con gái bà là cháu V.T.X.T. (11 tuổi).

Theo nội dung đơn tố cáo, vào trưa 11/4, bé T. đi mua bánh tại tiệm tạp hóa thì bị ông C. nắm tay, kéo vào nhà, dùng băng keo bịt miệng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bà H. cho biết do vợ chồng bà thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, bà H. tắm cho con thì bé T. luôn miệng nói bị đau ở vùng kín. Bà H. cho rằng con đang trong giai đoạn dậy thì trưởng thành nên không hỏi thêm.

Đến chiều 15/4, bé T. tiếp tục kêu đau ở bộ phận sinh dục. Bà H. gặng hỏi mãi bé T. mới kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của cụ ông 75 tuổi. Người mẹ lập tức đưa con tới công an tố cáo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ninh Phước tiến hành lấy lời khai đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

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Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, gã cha đồi bại đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu bé đã mang thai được hơn 7 tháng.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em

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