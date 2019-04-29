Đối tượng khai nhận quen biết nạn nhân trên mạng xã hội rồi hẹn đi chơi. Trên đường đưa nạn nhân về phòng trọ, do đêm tối, vắng người nên đã nảy sinh dục vọng, dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Hôm nay (29/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Như Hoàng (SN 1991, trú tại xóm 1, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng nửa đêm 19/4, chị M.Th.H. (SN 2000, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được một thanh niên mới quen đưa từ đường Hải Thượng Lãn Ông (TP. Vinh) về phòng trọ. Khi đi qua đoạn đường thuộc xã Hưng Lộc (TP. Vinh), nam thanh niên này bất ngờ dùng vũ lực khống chế, ép chị vào khu vực nghĩa địa thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cô gái 19 tuổi bị nam thanh niên mới quen khống chế đưa vào nghĩa địa hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. suy nghĩ nhiều ngày không biết có nên tố cáo hành vi đồi bại của Hoàng không. Đến ngày 21/4, chị H. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an TP. Vinh.

Nhận được tin báo, Công an TP. Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được đối tượng hiếp dâm chị H. là Đặng Như Hoàng. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận quen biết nạn nhân trên mạng xã hội rồi hẹn đi chơi. Trên đường đưa nạn nhân về phòng trọ, do đêm tối, vắng người nên đã nảy sinh dục vọng, dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng theo quy định pháp luật.

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