Vụ nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Hé lộ nội dung khoảng 400 tin nhắn với bạn trai trước khi chết

Xã hội 18/04/2019 15:23

Trước khi tự tử, V.A đã nhắn tin với bạn trai đến sáng để giải thích về việc bị cưỡng hiếp nhưng người này không tin.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 tự tử vì nghi bị hiếp dâm, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã chia sẻ thêm một số thông tin mới.

Theo báo Đất Việt, trước khi tự tử, N.T.V.A (sinh năm 2001, trú tại xã Hà Mãn) đã nói chuyện rất nhiều với bạn trai. Cụ thể, tối 14/4, N.V.Q (sinh năm 1997, bạn trai của V.A) sau khi đón người yêu về thì tiếp tục đi uống nước với bạn bè.

Vụ nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Hé lộ nội dung khoảng 400 tin nhắn với bạn trai trước khi chết - Ảnh 1
V.A là con gái thứ hai trong gia đình, được nhận xét là ngoan ngoãn - Ảnh: Internet

Đến khoảng 3h30 phút sáng 15/4, Q. và V.A nhắn tin với nhau. Trong khoảng 400 tin nhắn, nữ sinh này cố gắng giải thích với bạn trai việc mình bị cưỡng ép nhưng Q. không tin.

Q. cho rằng nếu V.A không muốn thì chẳng ai ép vào nhà nghỉ được hoặc có thể nhảy xuống lúc đi trên đường.

Đến sáng, Q. nói mệt và muốn đi ngủ nhưng V.A nói không muốn sống nữa. V.A nhắn cho bạn trai: “Anh ơi, em lên cầu Hồ rồi, em không muốn sống nữa”.

Ngoài ra, nữ sinh này còn nhắn cho một số người bạn nói rằng mình bị cưỡng bức, cảm thấy xấu hổ nên sẽ tự tử: “Tao bị cưỡng bức, không muốn sống nữa. 6 giờ 30 tao nhảy cầu Hồ, mày lên mang xác tao về nhé”.

Vụ nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Hé lộ nội dung khoảng 400 tin nhắn với bạn trai trước khi chết - Ảnh 2
Gia đình vô cùng đau xót trước cái chết của V.A - Ảnh: Internet

Sau đó, Q. và hai người bạn khác chạy đến cầu Hồ (thị trấn Hồ, nơi mà nữ sinh này nói sẽ tự tử) để ngăn cản nhưng không kịp.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 15/4, tại khu vực cầu Hồ, thuộc thị trấn Hồ, người dân phát hiện một nữ sinh nhảy cầu tự tử. Mặc dù có hai thanh niên đã ngay lập tức nhảy xuống cứu nhưng không kịp.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

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