Sóc Trăng: Gã đàn ông 45 tuổi hiếp dâm cháu gái 10 tuổi của vợ

Xã hội 08/05/2019 17:07

Hiếp dâm cháu của vợ, Phạm Văn Tuấn bị tuyên phạt 17 năm tù giam và phải bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng.

Hôm nay (8/5), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu L.N.L.P. (10 tuổi) sống gần nhà Tuấn. Bé P. còn là cháu của vợ Tuấn, gọi nghi can là dượng rể.

Chiều 11/11/2018, Tuấn bơi xuồng qua nhà ngoại của P. nhưng chỉ có mỗi bé gái ở nhà. Tuấn nảy sinh ý định đồi bại, cho bé P. 50.000 đồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đúng lúc này người thân bé P. phát hiện và hô hoán. Sau đó Tuấn bỏ về nhà rồi gọi điện thoại năn nỉ bà ngoại của P. để xin bỏ qua nhưng không được. Gia đình lập tức báo công an và Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Tuấn 17 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng.

Sóc Trăng: Gã đàn ông 45 tuổi hiếp dâm cháu gái 10 tuổi của vợ - Ảnh 1
Chân dung Phạm Văn Tuấn - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ hiếp dâm trẻ em mà thủ phạm lại chính là những người thân trong gia đình khiến dư luận phẫn nộ. Điển hình như vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột đến mang thai ở huyện Krông Pa (Gia Lai).

Tháng 8/2018, Rcom Pul (sinh năm 1979, trú tại buôn Thành Công, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa) cùng con gái ruột là H’C (sinh năm 2004) và con trai là G. (SN 2006) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy thuộc khu vực núi đá đen, xã Uar, Krông Pa.

Rcom Pul đã bất chấp đạo đức và pháp luật, lợi dụng lúc con trai ngủ say để giở trò đồi bại với con gái. Cháu H’C đã kiên quyết chống cự.

Chưa thỏa mãn được dục vọng nên gã cha đồi bại không chịu buông tha. Rcom Pul dùng vũ lực khống chế, đánh đập cháu bé. Hoảng sợ và không còn cách nào khác, H’C đành để cho cha quan hệ tình dục.

Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, Rcom Pul đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu H'C đã có bầu. Kết quả siêu âm cho thấy nạn nhân đã mang thai được hơn 7 tháng. Rcom Pul bị bắt để điều tra làm rõ vụ việc.

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