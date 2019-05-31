Đến phòng trọ của vợ cũ để dắt con đi ăn nhưng cháu bé không chịu đi, Hóa tức giận dùng búa đánh con khiến nạn nhân dập não nguy kịch.

Ngày 30/5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Hóa (39 tuổi, quê An Giang) về hành vi dùng búa đánh vào đầu con gái 5 tuổi gây nguy kịch. Trước đó, VKSND cùng cấp đã truy tố bị cáo Hóa tội Giết người.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 9/11/2018, trên đường đi làm thợ hộ về Hóa ghé phòng trọ của một người bạn ở thị xã Thuận An, Bình Dương để nhậu. Trong lúc nhậu, Hóa gọi điện thoại cho con gái lớn Phạm Thị Kim Ngân (19 tuổi) để hỏi thăm sức khỏe của con gái út Phạm Thị Thảo Q. (6 tuổi) đang bị bệnh.

Hóa bị kết án 12 năm tù về hành vi dùng búa đập đầu con gái - Ảnh: TP

Sau đó, Hóa chạy xe máy đến phòng trọ của chị Võ Thị Liễu (đã ly hôn) ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An để đón bé Q. đi ăn tối. Khi đến nơi, Hóa kêu bé Q. đi ăn nhưng bé không chịu mà bỏ trốn vào trong tiệm tạp hóa.

Cho rằng chị Liễu ly gián tình cảm cha con nên Hóa bức xúc cãi nhau với vợ cũ. Lời qua tiếng lại, Hóa nói: "Một là tao chết, hai là nó chết tao đi tù" rồi cầm búa xông vào tiệm tạp hóa tìm bé Q. Người dân xung quanh ra sức can ngăn nhưng Hóa vẫn cố tình dùng búa đập vào đầu, phần thái dương của bé Q. làm bé ngất xỉu.

Chị Liễu thấy con chảy máu mũi, máu miệng nên lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn Hóa lên xe máy bỏ về phòng trọ của mình để ngủ.

Nhận tin báo, lực lượng công an thị xã Thuận An nhanh chóng có mặt thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan. Qua trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé Q. là 20%; bị chấn thương lún sọ, dập não thái dương bên trái. Hóa bị bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hóa 12 năm tù giam về tội Giết người.

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