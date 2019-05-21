Hậu Giang: Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh trọng thương vì tiếp thu bài chậm

Xã hội 21/05/2019 16:33

Trong lúc ôn bài cho con chuẩn bị thi học kỳ, Huỳnh Văn Út đã liên tiếp đánh đập cháu bé dẫn đến thương tích 14%.

Chiều nay (21/5), Công an thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) cho biết cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Văn Út (33 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Hậu Giang: Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh trọng thương vì tiếp thu bài chậm - Ảnh 1
Huỳnh Văn Út đánh con dã man vì tiếp thu bài chậm - Ảnh: TT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 7/5, Út dạy kèm tại nhà cho con trai 9 tuổi chuẩn bị thi học kỳ. Trong lúc dạy, Út nhiều lần dùng tay, roi đánh do con chậm tiếp thu. Út đánh đập con đến tận gần 3 giờ sáng hôm sau. Sau đó, Út tiếp tục kêu con trai ra sau vườn ôn bài, lần này gã đánh đứa trẻ bằng cây.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, quá đau đớn do bị cha đánh trúng mắt, mũi nên bé trai đã chạy đi cầu cứu bà nội rồi ngất xỉu. 

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Ngã Bảy đã tiến hành lấy lời khai, giám định thương tật đối với cháu bé, đồng thời mời Út lên trụ sở làm việc.

Theo kết quả giám định pháp y, trên người bé trai có nhiều thương tích với tỉ lệ chung là 14% (trong đó vết thương ở mắt là nặng nhất 11%).

Hậu Giang: Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh trọng thương vì tiếp thu bài chậm - Ảnh 2

Hậu Giang: Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh trọng thương vì tiếp thu bài chậm - Ảnh 3
Bé trai bị cha đánh tổn hại 14% sức khỏe - Ảnh: TT

Trước đây đối tượng Út từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác vào giữa tháng 7/2018, nhưng đến nay vẫn chưa đóng phạt. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Út thường xuyên đánh đập vợ con và cả mẹ ruột của mình. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   bạo lực gia đình bạo hành trẻ em

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