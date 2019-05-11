Xúc động clip con trai thổi từng muỗng bún, đút từng chút vào miệng cha già móm mém

Thế nhưng liệu bao nhiêu người con có thể làm được như câu nói trên. Đôi khi cha mẹ lẩn thẩn nói đi nói lại mãi một chuyện bạn liền nổi cáu. Cha mẹ chậm chạp tiếp thu những kiến thức mới của cuộc sống bạn liền cho rằng họ thật phiền phức. Hãy nhớ trước đây bố mẹ từng bỏ bao nhiêu công sức dạy dỗ con từ cái ăn, cái mặc đến kiến thức giúp bạn đương đầu với những thử thách trong cuộc sống.

Có người từng nói: "Nếu một ngày bố mẹ bạn già đi, hãy kiên nhẫn với họ. Nếu như bố mẹ ăn uống rơi rớt trên sàn, nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc, xin hãy bao dung cho họ. Bởi trước đây, họ cũng từng kiên nhẫn, bao dung với bạn như thế".

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người con trai kiên nhẫn đút từng muỗng đồ ăn cho cha già móm mém khiến nhiều người xúc động. Một vị khách trong quán thấy cảnh tượng quá ấm áp nên đã quay lại và đăng lên mạng xã hội.

"Thường thì mình ít khi ăn sáng. Sáng nay cuối tuần, đáng lẽ dậy trễ nhưng có công việc nên tắm rửa rồi lết mông ra đường. Ghé vào tiệm bún bò, gọi tô bún ra ăn, được nửa chừng thì có một người đàn ông khoảng 35 tuổi, mặt mày hốc hác, màu da đen xỉn đang vất vả bế một ông cụ trên dưới 80 tuổi từ chiếc dream cũ kỹ vào phía trong quán. Đó là hai cha con. Đặt ông cụ lên ghế, xếp tay chân ông cụ ngồi thẳng thớm, người đàn ông gọi một bún bò, một chai sữa bắp rót ra gọn gàng.

Chủ quán mang tô bún bò đến, người đàn ông gắp lên từng sợi để vào muỗng, cúi đầu thổi từng hơi thật kỹ. Như sợ nóng anh còn ướm môi vào thìa để xem hết nóng chưa? Rồi đút từng thìa vào miệng bố của mình một cách lần lượt và chậm rãi. Thi thoảng ông cụ không nhai kịp, bún nước trào ra môi, ra cổ, người con lại vội lấy khăn lau vội, nhẹ nhàng.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động - Ảnh cắt từ clip

Cứ mỗi lần thổi, mỗi lần đút thìa người đàn ông lại hỏi "ngon đúng không cha, ngon đúng không cha".

Tôi tính tiền bước ra ngoài, khi bước đến gần mới nhìn thấy người đàn ông khoác trên mình một cái áo ba lỗ trắng, bên ngoài là cái áo sơ mi rách tan tành từ dưới viền lên đến tận vai.

Phía bên cạnh là một tô bún, một chai nước, miệng vẫn thổi, cái muỗng thì nhẹ nhàng chìa nhẹ vào môi ba mình. Xe nổ máy, tôi vẫn nghe được tiếng người đàn ông nói với ba mình "ngon đúng không cha, cha gắng ăn thêm miếng nữa nha"

Vậy hạnh phúc là gì? Tôi nghĩ: ông cụ 80 tuổi kia có lẽ là người hạnh phúc nhất".

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số bình luận cảm động từ cư dân mạng.

"Con cái lớn rồi, đôi khi bực mình sự chậm chạp, vụng về của cha mẹ. Thế nhưng người đàn ông này lại kiên nhẫn từng chút một, đúng là người con hiếu thảo"; "Cha mẹ vất vả cả đời vì con cái cũng chỉ muốn về già có chỗ dựa tinh thần mà thôi"; "Ai còn cha mẹ hãy luôn trân trọng nhé"; "Cha mình mất rồi nên dù có muốn cũng không thể chăm sóc cha được nữa"; "Xem clip xong thấy nhớ cha da diết"; "Người già dễ tủi thân và buồn lắm, ai còn cha mẹ già hãy luôn trân trọng, yêu thương họ nhé"..., dân mạng bình luận.