Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà

Xã hội 09/05/2019 16:03

Chồng mất sớm, bị bắt khi con mới được 36 tháng tuổi, nữ bị cáo Lê Hương Giang không ngừng rơi nước mắt trong phiên tòa sáng nay khi nghe phía đại diện VKS đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Hương Giang (31 tuổi) được xem là một trong những cánh tay đắc lực của ông trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội).

Được biết, chồng Giang đã mất cách đây khá lâu. Khi bị bắt vào năm 2016, đứa con duy nhất của Giang chỉ mới 36 tháng tuổi.

Trong phiên tòa xét xử sáng nay (9/5), đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi nghe điều này, bị cáo Giang và người thân khóc nấc lên ngay tại tòa.

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 1

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 2

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 3

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 4
Bị cáo Lê Hương Giang khóc nức nở khi nghe tiếng người nhà gọi - Ảnh: Phương Duy

Đến phiên xử buổi chiều, trên đường được áp giải vào tòa, khi nhìn thấy người thân khóc vẫy tay gọi tên mình, Giang òa khóc nức nở, liên tục hướng mắt về người nhà.

Theo cáo trạng, năm 2012, thông qua một người bạn, Giang quen biết với Dương. Sau đó, Giang được sắp xếp ở chung với Ngọc Miu - người tình của ông trùm. Sau đó Giang được chuyển ra khu vực phía Bắc phụ trách phân phối ma túy ở khu vực này. Tại đây, khi có khách Giang sẽ trực tiếp đi giao hoặc chỉ đạo Nguyễn Đắc Huy mang đến cho khách.

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 5
Sáng nay, khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án tử hình, bị cáo Lê Hương Giang đã khóc ngay tại tòa - Ảnh: Phương Duy

Tại khu vực Hải Phòng, Giang đã giao tổng cộng 17.500 viên thuốc lắc. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Giang được trả 500.000 đồng tiền di chuyển và một thùng thuốc lắc.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử tại tòa, Giang phản cung nói rằng mình không biết hàng cần giao là ma túy và tiền thu là từ mua bán ma túy.

Trong phiên tòa xét xử vào buổi chiều cùng ngày, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hương Giang hy vọng HĐXX sẽ khoan hồng để bị cáo có thể trở về hòa nhập xã hội và chăm sóc con nhỏ.

Về phần mình, bị cáo Lê Hương Giang đã thành khẩn xin tòa xem xét hoàn cảnh của mình: "Xin quý tòa xem xét hoàn cảnh của bị cáo, chồng bị cáo mất, con còn nhỏ (sinh năm 2013), bé mồ côi cha. Xin quý tòa xem xét để bị cáo được trở về với con".

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 6Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 7

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 8Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 9

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 10Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 11

Chồng chết, bị bắt lúc con mới 36 tháng tuổi, trợ thủ của trùm ma túy rưng rưng khi nhìn thấy người nhà - Ảnh 12
Hình ảnh các bị cáo trong phiên tòa xét xử chiều nay - Ảnh: Phương Duy

Ngoài ra, theo lời khai của bị cáo Văn Kính Dương vào chiều nay, thời điểm cơ quan điều tra phát hiện chiếc vali có chứa ma túy khi bị bắt tại Hà Nội, Giang đã không còn làm cho Dương. Giang cũng không hề biết trong chiếc vali có chứa ma túy. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

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