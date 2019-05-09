Khác với vẻ mặt sợ hãi ở các phiên tòa trước, sáng nay hot girl Ngọc Miu xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng còn mỉm cười với mọi người xung quanh.

Sáng nay (9/5), TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội) cùng đồng bọn. Hot girl Ngọc Miu (Vũ Hoàng Anh Ngọc, sinh năm 1994), một trong những mắc xích quan trọng của đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước, xuất hiện với bộ trang phục trẻ trung. So với những buổi xét xử trước, gương mặt của cô không còn vẻ sợ hãi mà khá rạng rỡ. Hot girl Ngọc Miu tươi cười trong phiên tòa sáng nay sau khi phản cung - Ảnh: Phương Duy Trong phiên tòa xét xử chiều qua (8/5), hot girl Ngọc Miu đã có những lời khai hoàn toàn khác với những gì đã khai trước đó tại cơ quan công an. Theo đó, Ngọc Miu khai không hề biết trước đó Dương sản xuất ma túy. Cả hai tuy có con chung và sống chung như vợ chồng nhưng độc lập về kinh tế, ít quan tâm đến công việc của nhau.

Hot girl Ngọc Miu liên tục nhìn về phía các bị cáo khác - Ảnh: Phương Duy Trước đó, trong cáo trạng cô khai: "Bị cáo biết việc Giang cất giấu ma túy trong nhà, Huyền thường xuyên cất ma túy tại đây (căn hộ tại Hùng Vương Plaza quận 5, TP.HCM - PV)". Cũng trong phiên tòa xét xử hôm qua, Ngọc Miu không đồng tình với cáo buộc "Tàng trữ ma túy" và nói: "Mong HĐXX xem xét lại việc truy tố".

Ông trùm Văn Kính Dương trong phiên tòa sáng nay - Ảnh: Phương Duy Một số bị cáo trong vụ án - Ảnh: Phương Duy Cũng trong phiên tòa xét xử sáng nay, khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Văn Kính Dương: "Bị cáo có biết về tác hại của ma túy hay không?", Văn Kính Dương trả lời: "Bị cáo biết nhưng chỉ hiểu một phần ít về ma túy heroin, còn ma túy tổng hợp thì không. Heroin gây nghiện còn ma túy tổng hợp thì không". Ngoài ra, khi được hỏi vì sao biết sản xuất ma túy là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện, bị cáo Dương nói do không nhận thức được hành vi của mình dù trước đó đã từng bị phạt tù về tội liên quan đến ma túy. Sau phần truy vấn bị cáo Văn Kính Dương, chủ tọa phiên tòa đã đọc lại bản tự khai trước đó của các bị cáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Bất ngờ với nhan sắc hiện tại của hot girl Ngọc Miu - người tình của ông trùm ma túy sau nhiều tháng ngồi tù Sau nhiều tháng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, ngoại hình của hot girl Ngọc Miu thay đổi chóng mặt. Không còn vóc dáng thon gọn như xưa, Ngọc Miu phát tướng thấy rõ.

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