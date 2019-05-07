Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều

Trong đó, hot girl Ngọc Miu (sinh năm 1994, tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc) được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy "khủng" này.

Vào lúc 13 giờ 45 phút chiều nay (7/5), phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ Hà Nội) và một số đồng bọn đã được tiếp tục.

Một số hình ảnh của hot girl Ngọc Miu tại tòa chiều nay - Ảnh: Phương Duy

Nụ cười hiếm hoi của hot girl Ngọc Miu tại tòa - Ảnh: Phương Duy

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử vào buổi chiều cùng ngày, thái độ của Ngọc Miu đã thay đổi. Khi được đưa vào hàng ghế xét xử, Ngọc Miu tỏ ra khá thoải mái và còn nở nụ cười tươi.

Được biết, Vũ Hoàng Anh Ngọc là chị cả trong một gia đình khá giả tại Hải Phòng. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, từ nhỏ cô chỉ thích chưng diện, ăn chơi chứ chẳng lo học hành. Năm 17 tuổi, Ngọc cùng gia đình vào Nam sinh sống, sau đó kết hôn. Ngay sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2013, Ngọc và chồng đã ly hôn.

Hình ảnh hot girl Ngọc Miu trước khi bị bắt - Ảnh: Internet

Đến năm 2014, Ngọc nổi lên trong cộng đồng giới trẻ với biệt danh Ngọc Miu sau khi đóng một vài MV ca nhạc của ca sĩ Đan Trường và Cao Thái Sơn. Tuy nhiên, Ngọc Miu không tiếp tục con đường nghệ thuật mà trở thành người tình của ông trùm ma túy Văn Kính Dương. Sau một thời gian chung sống, năm 2016 Ngọc Miu sinh cho Dương một bé trai.

Không chỉ cung phụng Ngọc như bà hoàng, Dương còn dần đưa cô vào đường dây mua bán ma túy của mình. Những căn hộ Dương thuê cho Ngọc sống, chủ yếu dùng để cất giữ ma túy của gã.

Thái độ bình tĩnh của ông trùm ma túy Văn Kính Dương - Ảnh: Phương Duy

Hình ảnh một số bị cáo trong phiên tòa xét xử chiều nay - Ảnh: Phương Duy

Vào tháng 4/2017, trong một lần mang ma túy đi cất giấu tại một khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), Ngọc bị cảnh sát bắt giữ.

Trong phiên tòa xét xử chiều nay, ông trùm Văn Kính Dương khai đã thuê các đối tượng giao ma túy với mức lương từ 15 đến 30 triệu mỗi tháng.