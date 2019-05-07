Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều

Xã hội 07/05/2019 16:21

Khác hẳn với gương mặt sợ hãi, buồn bã buổi sáng, trong phiên tòa xét xử buổi chiều hot girl Ngọc Miu tỏ ra thoải mái hơn.

Vào lúc 13 giờ 45 phút chiều nay (7/5), phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ Hà Nội) và một số đồng bọn đã được tiếp tục.

Trong đó, hot girl Ngọc Miu (sinh năm 1994, tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc) được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy "khủng" này.

Sáng nay, khi được đưa đến tòa, hot girl Ngọc Miu ăn mặc đơn giản, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi, liên tục né tránh ống kính của phóng viên.

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 1

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 2
Một số hình ảnh của hot girl Ngọc Miu tại tòa chiều nay - Ảnh: Phương Duy
Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 3
Nụ cười hiếm hoi của hot girl Ngọc Miu tại tòa - Ảnh: Phương Duy

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử vào buổi chiều cùng ngày, thái độ của Ngọc Miu đã thay đổi. Khi được đưa vào hàng ghế xét xử, Ngọc Miu tỏ ra khá thoải mái và còn nở nụ cười tươi.

Được biết, Vũ Hoàng Anh Ngọc là chị cả trong một gia đình khá giả tại Hải Phòng. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, từ nhỏ cô chỉ thích chưng diện, ăn chơi chứ chẳng lo học hành. Năm 17 tuổi, Ngọc cùng gia đình vào Nam sinh sống, sau đó kết hôn. Ngay sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2013, Ngọc và chồng đã ly hôn.

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 4
Hình ảnh hot girl Ngọc Miu trước khi bị bắt - Ảnh: Internet

Đến năm 2014, Ngọc nổi lên trong cộng đồng giới trẻ với biệt danh Ngọc Miu sau khi đóng một vài MV ca nhạc của ca sĩ Đan Trường và Cao Thái Sơn. Tuy nhiên, Ngọc Miu không tiếp tục con đường nghệ thuật mà trở thành người tình của ông trùm ma túy Văn Kính Dương. Sau một thời gian chung sống, năm 2016 Ngọc Miu sinh cho Dương một bé trai.

Không chỉ cung phụng Ngọc như bà hoàng, Dương còn dần đưa cô vào đường dây mua bán ma túy của mình. Những căn hộ Dương thuê cho Ngọc sống, chủ yếu dùng để cất giữ ma túy của gã. 

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 5
Thái độ bình tĩnh của ông trùm ma túy Văn Kính Dương - Ảnh: Phương Duy

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 6

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 7

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 8

Không còn buồn bã, hot girl Ngọc Miu mỉm cười trong phiên xét xử buổi chiều - Ảnh 9
Hình ảnh một số bị cáo trong phiên tòa xét xử chiều nay - Ảnh: Phương Duy

Vào tháng 4/2017, trong một lần mang ma túy đi cất giấu tại một khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), Ngọc bị cảnh sát bắt giữ.

Trong phiên tòa xét xử chiều nay, ông trùm Văn Kính Dương khai đã thuê các đối tượng giao ma túy với mức lương từ 15 đến 30 triệu mỗi tháng.

Mẹ bị bắt lúc con mới 10 tháng tuổi, con trai hot girl Ngọc Miu không nhớ nổi mặt mẹ mình

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Sau khi sinh con trai đầu lòng cũng là lúc hot girl Ngọc Miu chia tay người chồng đầu tiên của mình.

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