Sau nhiều tháng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, ngoại hình của hot girl Ngọc Miu thay đổi chóng mặt. Không còn vóc dáng thon gọn như xưa, Ngọc Miu phát tướng thấy rõ.

Sáng nay (7/5), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với ông trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ Hà Nội) và một số đồng phạm khác. Trong đó có người tình của Văn Kính Dương là hot girl Ngọc Miu (sinh năm 1994, tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc). Nhan sắc của Ngọc Miu trước khi bị bắt - Ảnh: Internet Trước đây, Ngọc Miu từng được biết đến là một hot girl nổi tiếng ở Sài thành. Với gương mặt ưa nhìn, thân hình nóng bỏng, cô gái này từng góp mặt trong MV ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Cao Thái Sơn.

Tuy nhiên vào tháng 4/2017, hot girl này bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Ngọc Miu còn là người tình của ông trùm ma túy Văn Kính Dương, cả hai còn có một con chung. Ngọc Miu tỏ ra sợ hãi khi được đưa vào tòa sáng nay Nhan sắc thay đổi của hot girl Ngọc Miu sau nhiều tháng ngồi tù - Ảnh: Phương Duy Cô trả lời những câu hỏi từ chủ tọa phiên tòa - Ảnh: Phương Duy Sáng nay, khi được đưa đến tòa xét xử, từ lúc ngoài sân tòa đến khi được đưa vào phòng xét xử, Ngọc Miu luôn tìm cách né tránh ống kính của phóng viên. Khi nhìn thấy các bị cáo khác lần lượt được đưa vào, cô đã rơi nước mắt.

Hình ảnh một số bị cáo trong phiên tòa sáng nay - Ảnh: Phương Duy Không còn giữ được nhan sắc xinh đẹp như trước, giờ đây Ngọc Miu tăng cân khá nhiều, khuôn mặt nổi nhiều mụn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử.

Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng và 180 viên đạn Ngày 6.5, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp, 180 viên đạn Cạc Bin, 2kg thuốc nổ, 1 xe gắn máy, 2 điện thoại di động.

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