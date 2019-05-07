Mẹ bị bắt lúc con mới 10 tháng tuổi, con trai hot girl Ngọc Miu không nhớ nổi mặt mẹ mình

Sau khi sinh con trai đầu lòng cũng là lúc hot girl Ngọc Miu chia tay người chồng đầu tiên của mình.

Chiều nay (7/5), phiên tòa xét xử ông trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ Hà Nội) và một số đồng phạm khác tiếp tục diễn ra. Đặc biệt, người tình của Văn Kính Dương là hot girl Ngọc Miu (sinh năm 1994, tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc) cũng tham gia vào đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy "khủng" này. Ngọc Miu từng đóng MV cho nhiều ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet Trong phiên tòa xét xử hôm nay, người thân của các bị cáo cũng có mặt. Trong cuộc trao đổi ngắn với báo chí, một người thân của hot girl Ngọc Miu cho biết do cô bị bắt lúc con mới 10 tháng tuổi nên đứa con trai thứ 2 không nhớ được mặt mẹ mình mà chỉ biết tên. Hiện tại, bé đang sống cùng với gia đình nhà ngoại. Trong khi đó, đứa con đầu (6 tuổi) được nhà nội nuôi dưỡng.

Người nhà Ngọc Miu khóc hết nước mắt khi nhìn thấy cô bị giải đi - Ảnh: Phương Duy Được biết, Vũ Hoàng Anh Ngọc là chị cả trong một gia đình khá giả tại Hải Phòng. Vì có vẻ ngoài xinh đẹp nên từ nhỏ cô chỉ thích chưng diện, ăn chơi chứ chẳng lo học hành. Năm 17 tuổi, Ngọc cùng gia đình vào Nam sinh sống, sau đó kết hôn. Ngay sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2013, Ngọc và chồng đã ly hôn. Đến năm 2014, Ngọc nổi lên trong cộng đồng giới trẻ với biệt danh Ngọc Miu sau khi đóng một vài MV ca nhạc của ca sĩ Đan Trường và Cao Thái Sơn. Tuy nhiên, Ngọc Miu không tiếp tục con đường nghệ thuật mà trở thành người tình của ông trùm ma túy Văn Kính Dương. Sau một thời gian chung sống, năm 2016 Ngọc Miu sinh cho Dương một bé trai.

Ngọc Miu trong phiên tòa xét xử sáng nay - Ảnh: Phương Duy Không chỉ cung phụng Ngọc như bà hoàng, Dương còn dần đưa cô vào đường dây mua bán ma túy của mình. Những căn hộ Dương thuê cho Ngọc sống, chủ yếu dùng để cất giữ ma túy của gã. Vào tháng 4/2017, trong một lần mang ma túy đi cất giấu tại một khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), Ngọc bị cảnh sát bắt giữ.

Bất ngờ với nhan sắc hiện tại của hot girl Ngọc Miu - người tình của ông trùm ma túy sau nhiều tháng ngồi tù Sau nhiều tháng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, ngoại hình của hot girl Ngọc Miu thay đổi chóng mặt. Không còn vóc dáng thon gọn như xưa, Ngọc Miu phát tướng thấy rõ.

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