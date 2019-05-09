Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình

Xã hội 09/05/2019 11:25

Trong phiên tòa sáng nay (9/5), đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án dành cho ông trùm Văn Kính Dương và đồng bọn.

Theo đó, Viện kiểm sát (VKS) nhận định hành vi của các bị cáo là cố ý ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Các bị cáo nhận thức được đây là hành vi phạm tội nhưng vẫn vi phạm để thỏa mãn mục đích cá nhân.

Văn Kính Dương và 5 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Theo đề nghị của đại diện VKS, bị cáo Văn Kính Dương bị đề nghị mức án từ 1 đến 2 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ; tử hình và phạt 100 triệu đồng về tội sản xuất trái phép chất ma túy; tử hình và 100 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy; 1 đến 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; 8 đến 9 năm tù và phạt 100 triệu đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng, Văn Kính Dương phải chịu mức án tử hình và bi phạt 200 triệu đồng.

Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình - Ảnh 1
Bị cáo Văn Kính Dương tỏ ra khá bình tĩnh khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án tử hình - Ảnh: Phương Duy

Bị cáo Lê Văn Mang bị đề nghị mức án tử hình cho hai tội danh sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình - Ảnh 2
Bị cáo Lê Hương Giang khóc nấc nhìn về hướng người thân sau khi nghe mức án đề nghị của đại diện VKS - Ảnh: Phương Duy

Bị cáo Phạm Bảo Quân bị đề nghị mức án tử hình, phạt 50 triệu đồng cho tội danh sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam bị đề nghị mức án tử hình, phạt 50 triệu đồng cho tội danh sản xuất trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lê Hương Giang bị đề nghị mức án tử hình và phạt 50 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đắc Huy bị đề nghị mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình - Ảnh 3
Hot girl Ngọc Miu rơi nước mắt khi bị tuyên án 20 năm tù giam - Ảnh: Phương Duy
Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình - Ảnh 4
Hot girl Ngọc Miu rơi nước mắt khi nhìn về hướng các bị cáo khác - Ảnh: Phương Duy

Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) xét tình tiết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị đề nghị mức án 20 năm tù giam và phạt 20 triệu đồng vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngoài ra, bị cáo Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị mức án chung thân và phạt 50 triệu đồng  về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hot girl Ngọc Miu khóc nấc khi nghe VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam, người tình bị tử hình - Ảnh 5
Bị cáo Huyền cúi đầu lo lắng khi chờ đại diện VKS phát biểu - Ảnh: Phương Duy

Sau khi nghe mức án đề nghị của VKS, các bị cáo liên tục cúi đầu, khóc nấc. Người nhà các bị cáo cũng không kiềm chế được xúc động, nấc lên giữa tòa.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Văn Kính Dương, luật sư đại diện cho rằng: "Bị cáo tỏ ra không sợ chết, bình thản với án tử hình. Nguyện vọng của bị cáo vẫn muốn được sống, dành trọn phần đời còn lại để trả bớt phần nào tội lỗi đối với xã hội". Ông đề nghị xử Văn Kính Dương mức án chung thân thay vì tử hình. Theo ông, mức án này là hình phạt còn đau đớn hơn mức án tử hình vì bị cáo không hề tỏ ra sợ chết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình phiên tòa xét xử.

Sau khi phản cung, hot girl Ngọc Miu - người tình của trùm ma túy Văn Kính Dương cười rạng rỡ khi vào tòa

Sau khi phản cung, hot girl Ngọc Miu - người tình của trùm ma túy Văn Kính Dương cười rạng rỡ khi vào tòa

Khác với vẻ mặt sợ hãi ở các phiên tòa trước, sáng nay hot girl Ngọc Miu xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng còn mỉm cười với mọi người xung quanh.

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