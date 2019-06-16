Nghi hàng xóm ngoại tình với vợ, gã đàn ông vác dao chém chết người

Xã hội 16/06/2019 18:30

Do nghi ngờ người hàng xóm góa vợ và vợ mình có gian tình, gã đàn ông 32 tuổi đã dùng dao chém chết người này.

Hôm nay (16/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Trần Quốc Nam (35 tuổi) trú tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh cho gia đình tổ chức hậu sự.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 15/6, Nguyễn Văn Đại Nhân (32 tuổi, sống đối diện nhà anh Nam) nghe tin anh Nam đi chơi với vợ mình nên nổi cơn ghen tuông. Nhân xách dao sang nhà, chém một nhát vào cổ anh Nam khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo người dân xung quanh, anh Nam và Nhân cùng làm công nhân trong nông trường cao su.

Cả hai thường xảy ra mâu thuẫn do Nhân nghi ngờ anh Nam ngoại tình với vợ mình. Theo Vietnamnet, vợ anh Nam mới mất hơn 100 ngày do ung thư. Anh Nam mất đi để lại 2 con nhỏ, bé lớn chỉ mới học lớp 5.

Nguyễn Văn Đại Nhân đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nghi hàng xóm ngoại tình với vợ, gã đàn ông vác dao chém chết người - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Cuối tháng 5 vừa qua, tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng xảy ra vụ án mạng vì mâu thuẫn tình cảm khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 24/5, ông Nguyễn Tiến Hòa (SN 1978, ngụ huyện Cần Giuộc) đi cùng 1 người phụ nữ đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức để khám và điều trị bệnh.

Thấy vợ đi chung với anh Hòa, Hồ Văn Cường (SN 1980, ngụ khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) âm thầm theo dõi và vào trong ngồi chờ.

Nghi hàng xóm ngoại tình với vợ, gã đàn ông vác dao chém chết người - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Pháp Luật

Lợi dụng lúc anh Hòa đang ngồi trong khu vực lấy số khám bệnh, Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Anh Hòa lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Cường bị lực lượng bảo vệ và người dân bắt giữ giao cho Công an huyện Bến Lức.

Theo lời khai, Cường nghi ngờ anh Hòa có quan hệ bất chính với vợ mình nên ra tay sát hại "tình địch". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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