Theo chính quyền địa phương, bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên làm nông nghiệp và nuôi thêm gà bán lẻ ở chợ, thỉnh thoảng mới bán con giống cho bà con ở địa phương.

Suốt thời gian qua, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là khi mẹ nạn nhân liên quan trực tiếp đến cái chết của con gái vì nằm trong đường dây ma túy với kẻ chủ mưu Vì Văn Toán.

Dù chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ lẻ nhưng gia đình bà Hiền lại rất khá giả. Cả gia đình sống trong gia đình rất khang trang, nằm trong số những căn nhà đẹp nhất xã. Người phụ nữ này đeo nhiều vàng trên người nhằm thể hiện bản thân là một người có tiền.



Bà Hiền lúc nào cũng đeo nhiều vàng trên người - Ảnh: FBNV

Dù chỉ làm nông nghiệp nhưng bà Hiền sở hữu căn nhà đẹp nhất nhì khu vực - Ảnh: Internet

Chính vì thế khi bà Hiền bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, người dân địa phương càng tin rằng người phụ nữ này làm ăn bất chính nên mới giàu có bất thường đến vậy. Những thông tin về chồng con, gia thế của bà này lại một lần nữa khiến dư luận tò mò.

Ông Vì Văn Biến, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) cho biết, bố của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là ông Cao Hường (44 tuổi, ở xã Thanh Hưng).

Ông Hường nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của địa phương. Khi còn trẻ, ông Hường có đi làm ăn ở xa, vài năm trở lại đây về quê ở hẳn, rất ít khi ra khỏi nhà, mọi việc trong gia đình đều do bà Hiền lo liệu.

Người đàn ông được cho là chồng bà Hiền - Ảnh: FBNV

Một số người dân ở gần nhà bà Hiền cũng cho biết, trước đây ông Hường từng bỗng nhiên mất tích khoảng 1 tháng sau đó lại trở về. Nhiều người cho rằng, ông này cũng từng bị bắt cóc nhưng gia đình không trình báo công an. Điều này trái ngược hoàn toàn với việc con gái mới không liên lạc được 1 tiếng bà Hiền đã báo công an.