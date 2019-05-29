Trong suốt thời gian điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, mọi người chỉ thấy bà mẹ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, chưa bao giờ thấy bố nữ sinh xuất hiện. Nhiều người thắc mắc không biết ông này là người như thế nào?
- Vụ mẹ nữ sinh giao gà bị bắt: Vương Văn Hùng từng vặt lông gà và nói chuyện với mẹ con bà Hiền
- Mẹ nữ sinh giao gà liên quan đến cái chết của con: Hơn cả sự vô lương
Suốt thời gian qua, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là khi mẹ nạn nhân liên quan trực tiếp đến cái chết của con gái vì nằm trong đường dây ma túy với kẻ chủ mưu Vì Văn Toán.
Theo chính quyền địa phương, bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên làm nông nghiệp và nuôi thêm gà bán lẻ ở chợ, thỉnh thoảng mới bán con giống cho bà con ở địa phương.
Dù chỉ làm ruộng và buôn bán nhỏ lẻ nhưng gia đình bà Hiền lại rất khá giả. Cả gia đình sống trong gia đình rất khang trang, nằm trong số những căn nhà đẹp nhất xã. Người phụ nữ này đeo nhiều vàng trên người nhằm thể hiện bản thân là một người có tiền.
Chính vì thế khi bà Hiền bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, người dân địa phương càng tin rằng người phụ nữ này làm ăn bất chính nên mới giàu có bất thường đến vậy. Những thông tin về chồng con, gia thế của bà này lại một lần nữa khiến dư luận tò mò.
Ông Vì Văn Biến, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) cho biết, bố của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là ông Cao Hường (44 tuổi, ở xã Thanh Hưng).
Ông Hường nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của địa phương. Khi còn trẻ, ông Hường có đi làm ăn ở xa, vài năm trở lại đây về quê ở hẳn, rất ít khi ra khỏi nhà, mọi việc trong gia đình đều do bà Hiền lo liệu.
Một số người dân ở gần nhà bà Hiền cũng cho biết, trước đây ông Hường từng bỗng nhiên mất tích khoảng 1 tháng sau đó lại trở về. Nhiều người cho rằng, ông này cũng từng bị bắt cóc nhưng gia đình không trình báo công an. Điều này trái ngược hoàn toàn với việc con gái mới không liên lạc được 1 tiếng bà Hiền đã báo công an.
Diễn biến vụ án
Chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.
Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.
Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.
Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.
Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...
Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.
Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).
Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Bà Hiền cùng vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.