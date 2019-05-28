Đặc biệt mới đây, mẹ nữ sinh giao gà là bà Trần Thị Hiền (SN 1975) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy khiến mọi người bất ngờ. Bố của nữ sinh này cũng bị nghiện nặng, thuộc diện bị theo dõi ở địa phương.

Thời gian qua, vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên) bị tổ chức bắt cóc, hãm hiếp, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Những tình tiết liên quan vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), Cao Mỹ Duyên chở 13 con gà đi giao cho khách ở khu vực đồi C13, TP. Điện Biên Phủ. Khoảng 20 giờ, bà Hiền đến trụ sở phường Mường Thanh khóc, trình báo con bị mất tích sau gần hai tiếng đi giao gà.

Theo nhiều người, thực tế chỉ một tiếng sau khi con rời đi, họ đã thấy bà Hiền đăng trên Facebook thông tin tìm con mất tích. "Trong video phát trực tiếp trên Facebook, bà Hiền còn nói sẽ chịu mọi tội lỗi và đừng bắt con gái phải chịu thay", một người kể.

Với địa hình đồi núi đi lại phức tạp, mất thời gian cộng với việc trời đã tối thì thì việc đi giao gà 1 tiếng chưa về là chuyện bình thường. Thế nhưng bà Hiền đã nhanh chóng khẳng định con mất tích.

Con đi giao gà 1 tiếng bà Hiền đã đăng tin mất tích - Ảnh: FB

Vừa khóc ngất khi nhận xác con đã vội livestream trên Facebook

Mùng 3 Tết Kỷ Hợi, thi thể Mỹ Duyên được phát hiện tại một căn nhà hoang trong tình trạng bán khỏa thân. Khi lên nhận thi thể con, bà Hiền đã kêu gào thảm thiết, gần như khóc lóc đến ngất xỉu.

Nhưng sau đó, bà Hiền bất ngờ bình tĩnh lại và vẫn livestream lên facebook để nói về những hình ảnh hiện trường nơi con gái bà bị hiếp dâm và sát hại.

Sau đó, mỗi lần công an bắt giữ thêm đối tượng liên quan đến cái chết của con gái, bà Hiền vẫn liên tục lên Facebook đăng đàn, cho rằng đây vẫn không phải kẻ chủ mưu sát hại con gái bà.

Thậm chí ngay trước lúc xộ khám, bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái.

Lúc bị bắt, bà Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy, "con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi".

Bà Hiền thường xuyên lên Facebook 'sống ảo' sau cái chết của con gái - Ảnh: Internet

Mẹ nữ sinh giao gà khai báo không trung thực

Sáng 4/2, bà Hiền và Cao Mỹ Duyên ra chợ bán gà. Cùng ngày này, những tiểu thương trong chợ thấy Vương Văn Hùng (SN 1974) đột nhiên xuất hiện ở chợ để mổ gà. Hùng mổ gà thuê ngay cạnh sạp bán gà của mẹ con bà Hiền. Mọi người còn nhìn thấy Hùng nói chuyện với mẹ con Duyên. Thế nhưng trong quá trình điều tra vụ án, Ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin giá trị gì liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ gia đình, nhất là mẹ của nạn nhân ngoài việc có một thanh niên đi xe tay ga đến đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao gà.

Ngay từ đầu khi đến công an phường báo con mất tích, người phụ nữ này cũng không khai báo trung thực để công an cứu hoặc truy tìm Mỹ Duyên.

Trong quá trình điều tra nhóm hung thủ, người phụ nữ này cũng nhiều lần tung tin thất thiệt nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an, khiến công tác điều tra rơi vào bế tắc.

Bà Hiền liên tục phủ nhận chuyện có mâu thuẫn với người ngoài, không nợ tiền bất cứ ai. Trong khi đó, nữ sinh Cao Mỹ Duyên đang đi học cũng không có thù oán gì khác.

Đáng nói là thời điểm đó, người mẹ này còn đưa ra thông tin gia đình nhận được tin nhắn của một nhóm đối tượng nói Duyên bị bắt cóc, đưa sang biên giới Campuchia. Để chuộc con về, gia đình phải trả một khoản tiền lớn lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan chức năng xác định đây là lời khai giả tạo.

Một điểm nữa khiến công an nghi ngờ là kinh tế bất minh của nhà bà này. Trước khi bà Hiền bị bắt vì nằm trong đường dây ma túy, mọi người từng nghi ngờ người này làm ăn không chân chính vì chỉ làm nông và buôn bán nhỏ thì không thể giàu như vậy.

Tại thời điểm bắt Vương Văn Hùng rồi đến vợ chồng Bùi Văn Công và 3 đồng phạm, bà Hiền đều nhận định còn kẻ khác liên quan việc sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên. Bà này chưa từng được tiếp cận các bị can, chỉ nắm thông tin qua báo chí mà có thể biết được chính xác về những nghi can chưa sa lưới rõ ràng là điều bất thường.