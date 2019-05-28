Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội trong suốt thời gian vừa qua. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là mẹ của nạn nhân lại liên quan trực tiếp đến cái chết của con gái khi tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
- Vụ mẹ nữ sinh giao gà bị bắt: Vương Văn Hùng từng vặt lông gà và nói chuyện với mẹ con bà Hiền
- Chân dung mẹ nữ sinh giao gà và dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên Facebook trước khi bị bắt
Thời gian qua, vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên) bị tổ chức bắt cóc, hãm hiếp, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.
Đặc biệt mới đây, mẹ nữ sinh giao gà là bà Trần Thị Hiền (SN 1975) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy khiến mọi người bất ngờ. Bố của nữ sinh này cũng bị nghiện nặng, thuộc diện bị theo dõi ở địa phương.
Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Những tình tiết liên quan vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.
Con đi giao gà 1 tiếng đã lên Facebook khóc lóc "sẽ chịu mọi tội lỗi"
Khoảng 18 giờ 30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), Cao Mỹ Duyên chở 13 con gà đi giao cho khách ở khu vực đồi C13, TP. Điện Biên Phủ. Khoảng 20 giờ, bà Hiền đến trụ sở phường Mường Thanh khóc, trình báo con bị mất tích sau gần hai tiếng đi giao gà.
Theo nhiều người, thực tế chỉ một tiếng sau khi con rời đi, họ đã thấy bà Hiền đăng trên Facebook thông tin tìm con mất tích. "Trong video phát trực tiếp trên Facebook, bà Hiền còn nói sẽ chịu mọi tội lỗi và đừng bắt con gái phải chịu thay", một người kể.
Với địa hình đồi núi đi lại phức tạp, mất thời gian cộng với việc trời đã tối thì thì việc đi giao gà 1 tiếng chưa về là chuyện bình thường. Thế nhưng bà Hiền đã nhanh chóng khẳng định con mất tích.
Vừa khóc ngất khi nhận xác con đã vội livestream trên Facebook
Mùng 3 Tết Kỷ Hợi, thi thể Mỹ Duyên được phát hiện tại một căn nhà hoang trong tình trạng bán khỏa thân. Khi lên nhận thi thể con, bà Hiền đã kêu gào thảm thiết, gần như khóc lóc đến ngất xỉu.
Nhưng sau đó, bà Hiền bất ngờ bình tĩnh lại và vẫn livestream lên facebook để nói về những hình ảnh hiện trường nơi con gái bà bị hiếp dâm và sát hại.
Sau đó, mỗi lần công an bắt giữ thêm đối tượng liên quan đến cái chết của con gái, bà Hiền vẫn liên tục lên Facebook đăng đàn, cho rằng đây vẫn không phải kẻ chủ mưu sát hại con gái bà.
Thậm chí ngay trước lúc xộ khám, bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái.
Lúc bị bắt, bà Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy, "con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi".
Mẹ nữ sinh giao gà khai báo không trung thực
Sáng 4/2, bà Hiền và Cao Mỹ Duyên ra chợ bán gà. Cùng ngày này, những tiểu thương trong chợ thấy Vương Văn Hùng (SN 1974) đột nhiên xuất hiện ở chợ để mổ gà. Hùng mổ gà thuê ngay cạnh sạp bán gà của mẹ con bà Hiền. Mọi người còn nhìn thấy Hùng nói chuyện với mẹ con Duyên. Thế nhưng trong quá trình điều tra vụ án, Ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin giá trị gì liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ gia đình, nhất là mẹ của nạn nhân ngoài việc có một thanh niên đi xe tay ga đến đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao gà.
Ngay từ đầu khi đến công an phường báo con mất tích, người phụ nữ này cũng không khai báo trung thực để công an cứu hoặc truy tìm Mỹ Duyên.
Trong quá trình điều tra nhóm hung thủ, người phụ nữ này cũng nhiều lần tung tin thất thiệt nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an, khiến công tác điều tra rơi vào bế tắc.
Bà Hiền liên tục phủ nhận chuyện có mâu thuẫn với người ngoài, không nợ tiền bất cứ ai. Trong khi đó, nữ sinh Cao Mỹ Duyên đang đi học cũng không có thù oán gì khác.
Đáng nói là thời điểm đó, người mẹ này còn đưa ra thông tin gia đình nhận được tin nhắn của một nhóm đối tượng nói Duyên bị bắt cóc, đưa sang biên giới Campuchia. Để chuộc con về, gia đình phải trả một khoản tiền lớn lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan chức năng xác định đây là lời khai giả tạo.
Một điểm nữa khiến công an nghi ngờ là kinh tế bất minh của nhà bà này. Trước khi bà Hiền bị bắt vì nằm trong đường dây ma túy, mọi người từng nghi ngờ người này làm ăn không chân chính vì chỉ làm nông và buôn bán nhỏ thì không thể giàu như vậy.
Tại thời điểm bắt Vương Văn Hùng rồi đến vợ chồng Bùi Văn Công và 3 đồng phạm, bà Hiền đều nhận định còn kẻ khác liên quan việc sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên. Bà này chưa từng được tiếp cận các bị can, chỉ nắm thông tin qua báo chí mà có thể biết được chính xác về những nghi can chưa sa lưới rõ ràng là điều bất thường.
Theo lời khai của nhóm đối tượng, vào chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.
Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.
Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.
Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.
Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...
Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.
Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy bắt nghi phạm Vương Văn Hùng. Từ lời khai của đối tượng này, Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981) đã sa lưới pháp luật.
Các đối tượng đều nghiện hút ma túy (trừ Bùi Thị Kim Thu), có nhiều tiền án, tiền sự, có nhiều thủ đoạn đối phó, thậm chí bất cần, không thành khẩn, không hợp tác với công an.
Bọn chúng sau khi gây án đã tiến hành xóa giấu vết, thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm,