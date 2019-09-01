Vụ việc chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến người dân địa phương bàng hoàng, đau xót. Theo một nhân chứng, chị Đỗ Thị Nhung ôm con 18 tháng tuổi van xin Đông tha mạng nhưng hung thủ vẫn điên cuồng truy sát.

Liên quan đến vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết tính đến hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong, người duy nhất sống sót đang tiên lượng xấu.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ; Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu gái ông Hải) tử vong tại bệnh viện; Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) đang được cấp cứu nhưng tiên lượng xấu.

Khoảng 7 giờ 15 sáng nay (1/9), Nguyễn Văn Đông (SN 1966) vác dao sang nhà em trai là ông Nguyễn Văn Hải chém mọi người ngay tại trong nhà. Sau khi gây án, Đông mang dao về nhà.

Gia đình ông Hải kêu cứu và được người dân đưa ra đường để gọi xe cấp cứu. Khi đang chờ xe đến, Đông tiếp tục vác dao truy sát, chém ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ.

Bà Việt và chị Nhung van xin nhưng Đông không buông tha, tiếp tục xả mưa dao lên những người còn lại. Chị Nhung ôm chặt con gái 18 tháng tuổi trên tay để che chắn nhưng cháu bé cũng vẫn bị Đông chém trọng thương, tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân định vào ứng cứu nhưng bị Đông dọa nếu xen vào sẽ chém chết, vì thế không ai dám đến gần.



Nghi phạm Nguyễn Văn Đông - Ảnh: FB

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ Đông để điều tra về hành vi giết người.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hải và Đông từ trước đến nay thường xảy ra mâu thuẫn, một phần đến từ việc tranh chấp đất đai.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết vào sáng cùng ngày, gia đình ông Hải vừa làm lễ để ngày mai (2/9) khởi công xây dựng nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm bé 18 tháng tuổi qua đời Án mạng kinh hoàng anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 2 người khác vẫn đang nguy kịch.

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