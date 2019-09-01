Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Mẹ ôm con gái 18 tháng tuổi cầu xin tha mạng

Xã hội 01/09/2019 17:34

Vụ việc chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến người dân địa phương bàng hoàng, đau xót. Theo một nhân chứng, chị Đỗ Thị Nhung ôm con 18 tháng tuổi van xin Đông tha mạng nhưng hung thủ vẫn điên cuồng truy sát.

Liên quan đến vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết tính đến hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong, người duy nhất sống sót đang tiên lượng xấu.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ; Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu gái ông Hải) tử vong tại bệnh viện; Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) đang được cấp cứu nhưng tiên lượng xấu.

Khoảng 7 giờ 15 sáng nay (1/9), Nguyễn Văn Đông (SN 1966) vác dao sang nhà em trai là ông Nguyễn Văn Hải chém mọi người ngay tại trong nhà. Sau khi gây án, Đông mang dao về nhà.

Gia đình ông Hải kêu cứu và được người dân đưa ra đường để gọi xe cấp cứu. Khi đang chờ xe đến, Đông tiếp tục vác dao truy sát, chém ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ.

Bà Việt và chị Nhung van xin nhưng Đông không buông tha, tiếp tục xả mưa dao lên những người còn lại. Chị Nhung ôm chặt con gái 18 tháng tuổi trên tay để che chắn nhưng cháu bé cũng vẫn bị Đông chém trọng thương, tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân định vào ứng cứu nhưng bị Đông dọa nếu xen vào sẽ chém chết, vì thế không ai dám đến gần.

anh chem ca nha em trai o ha noi 2
Nghi phạm Nguyễn Văn Đông - Ảnh: FB

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ Đông để điều tra về hành vi giết người.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hải và Đông từ trước đến nay thường xảy ra mâu thuẫn, một phần đến từ việc tranh chấp đất đai.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết vào sáng cùng ngày, gia đình ông Hải vừa làm lễ để ngày mai (2/9) khởi công xây dựng nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm bé 18 tháng tuổi qua đời

Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm bé 18 tháng tuổi qua đời

Án mạng kinh hoàng anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 2 người khác vẫn đang nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản