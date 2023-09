Án mạng kinh hoàng anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 2 người khác vẫn đang nguy kịch.

Liên quan đến vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết cháu bé 18 tháng tuổi - 1 trong 3 nạn nhân trọng thương được đưa đi cấp cứu đã tử vong ở bệnh viện. Trước đó đã có 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường, theo Nhịp Sống Việt.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải), Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải); Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu gái ông Hải).



Nguyễn Văn Đông chém cả gia đình em trai khiến 5 người thương vong - Ảnh: FB

Án mạng kinh hoàng gây rúng động dư luận địa phương - Ảnh: FB

Người dân không ai dám vào can ngăn - Ảnh: FB

Trước đó vào sáng 1/9, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, anh trai ruột ông Hải) vác dao truy sát cả gia đình em trai. Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ, cháu My tử vong tại bệnh viện, bà Việt và chị Nhung vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn đất đai.

Một số nhân chứng cho biết, Đông dùng dao điên cuồng chém người thân ngay giữa đường làng. Thấy Đông quá hung hãn nên mọi người không ai dám can ngăn. Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đông để điều tra làm rõ vụ án giết người.

