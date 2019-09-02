Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Bi kịch bắt nguồn từ nửa mét đất

Xã hội 02/09/2019 11:41

Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) đã tiết lộ nguyên nhân vụ anh chém cả nhà em trai khiến 4 người tử vong, 1 người trọng thương.

Liên quan đến vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995) - nạn nhân sống sót duy nhất hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt.

Trước đó, các nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu gái ông Hải) tử vong tại bệnh viện.

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Bị can Nguyễn Văn Đông - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tiết lộ nguyên nhân sự việc.

Bố mẹ ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà) sinh được 3 anh em trai, đất đai tổ tiên để lại được chia đều cho 3 người con này. Khi anh trai cả vào Lâm Đồng làm kinh tế mới đã bán lại số đất của mình cho ông Hải.

Tối 31/8, gia đình ông Hải cắm mốc để xây nhà mới. Anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995, con ông Hải) sang nhà Nguyễn Văn Đông (SN 1966, anh ruột ông Hải) để hỏi cắm mốc như thế đã đúng chưa.

Đông không đồng ý và bắt cháu phải cắm lùi về 0,5 mét. Giữa Đông và anh Hiệp xảy ra cự cãi. Có lẽ trong lúc cãi nhau, anh Hiệp đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực khiến Đông bực tức, theo Thanh Niên.

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Anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến 4 người tử vong, 1 người trọng thương - Ảnh: FB

Khoảng 7 giờ 30 sáng hôm sau, Đông cầm dao chọc tiết lợn sang nhà ông Hải đâm, chém nhiều người trong gia đình em trai. 

Sau khi gây án, Đông mang dao về nhà. Gia đình ông Hải kêu cứu và được người dân đưa ra đường để gọi xe cấp cứu. Khi đang chờ xe đến, Đông tiếp tục vác dao truy sát, chém ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ.

Bà Việt và chị Nhung van xin nhưng Đông không buông tha, tiếp tục xả mưa dao lên những người còn lại. Chị Nhung ôm chặt con gái 18 tháng tuổi trên tay để che chắn nhưng cháu bé cũng vẫn bị Đông chém trọng thương, tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân định vào ứng cứu nhưng bị Đông dọa nếu xen vào sẽ chém chết, vì thế không ai dám đến gần.

Theo hàng xóm, vợ chồng Đông có 2 người con, kinh tế khá giả, không có tiền án tiền sự. Sự việc khiến mọi người vô cùng xót xa, đau lòng.

Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Mẹ ôm con gái 18 tháng tuổi cầu xin tha mạng

Vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội: Mẹ ôm con gái 18 tháng tuổi cầu xin tha mạng

Vụ việc chém cả nhà em trai ở Hà Nội khiến người dân địa phương bàng hoàng, đau xót. Theo một nhân chứng, chị Đỗ Thị Nhung ôm con 18 tháng tuổi van xin Đông tha mạng nhưng hung thủ vẫn điên cuồng truy sát.

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